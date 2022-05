Toetsenist Andy ‘Fletch’ Fletcher van elektronische popband Depeche Mode overleden op 60-jarige leeftijd

Andy Fletcher tijdens een concert in Leipzig in 2017. Beeld ANP / EPA

Als toetsenist van een van de grootste elektronische popbands ter wereld, was Fletcher begin jaren negentig een van de grondleggers van de synthpop. De band die hij samen met Martin Gore, Dave Gahan en Vince Clarke in 1980 oprichtte, domineerde jarenlang de Britse hitlijsten. Ook internationaal brak Depeche Mode door met elektronische popnummers als Just Can’t Ge Enough en Enjoy The Silence.

Fletcher bracht samen zijn bandleden maar liefst zeventien albums uit, waarvan de laatste uit 2017 dateert. De synthesizer-pioniers werden in 2020 opgenomen in het illustere rijtje van de Rock en Roll Hall of Fame.

Op Twitter laten de bandleden van Fletcher weten geschokt te zijn over zijn overlijden. ‘We zijn overladen door verdriet door het vroege overlijden van onze lieve vriend, familielid en bandlid’, schrijft de Britse band. ‘Fletch had een hart van goud en stond altijd voor je klaar als je hem nodig had, als je een goed gesprek wilde, even wilde lachen of als je een koud biertje wilde drinken.’

De bandleden sluit het bericht af met een steunbetuiging aan de nabestaanden van Fletcher en vraagt om privacy voor de familie.