Toeslagenslachtoffer Sheila Badal heeft eindelijk één van haar kinderen terug: ‘Ze kennen me niet meer’

Sheila Badal met haar dochter Farah. Beeld Linelle Deunk

Toen Sonja Hopmans in april voor het eerst bij haar over de vloer kwam, was Sheila Badal (43) afwachtend –Hopmans was zeker niet de eerste hulpverlener die ze sprak. ‘Ik vond haar een beetje zweverig’, lacht Badal met haar sprekende, zorgvuldig opgemaakte ogen. ‘Maar ik werd wel rustig van haar.’ Nu is Badal blij met haar steun. ‘Ik kan haar ook ’s avonds appen.’

Badal is een door de toeslagenaffaire gedupeerde moeder van wie de kinderen uit huis zijn geplaatst. Zij krijgt begeleiding van het speciale Ondersteuningsteam met dertig zogeheten procesbegeleiders. Die zetten zich sinds begin april in voor inmiddels 140 ouders die zichzelf hebben aangemeld voor deze steun, of zijn aangemeld door bijvoorbeeld hun gemeente.

Sonja Hopmans is een doorgewinterde procesbegeleider, voorheen stond ze ouders in vechtscheidingen bij. In een ruimvallend broekpak zit ze deze ochtend met opgetrokken benen op de grote hoekbank in Badals woonkamer. Hopmans straalt rust uit, terwijl de temperamentvolle Badal doorratelt – waarbij haar ogen soms vuur schieten.

Dat ze klare taal spreekt, komt door haar Amsterdamse jaren, zegt Badal zelf. Ze is geboren in Suriname en groeide op in de Bijlmer. Van haar vijf kinderen is er één overleden. Alleen Farah (7) woont nu weer bij haar moeder thuis, in een rijtjeshuis in een dorp in Gelderland, dat ze in 2019 heeft betrokken.

‘Bij onze eerste ontmoeting in april vertelde je heel veel’, zegt Hopmans. ‘En je vroeg me: kan ik je wel vertrouwen?’

‘Ik ben vaak teleurgesteld’, zegt Badal, die in haar eigen jeugd zelf ook een klein jaar uit huis geplaatst is geweest – onterecht, vindt ze zelf. ‘Maar ik zag al snel dat het Sonja wel lukt om dingen in werking te zetten, ze heeft regelkracht.’

Verontwaardiging

Het Ondersteuningsteam is opgericht naar aanleiding van de verontwaardiging die in vorig jaar oktober ontstond over cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), waaruit bleek dat een groot aantal door de toeslagenaffaire gedupeerde ouders te maken kreeg met de jeugdbescherming. Zeker 1.675 kinderen van toeslagenouders zijn uit huis geplaatst. Zo’n 555 van hen wonen nu niet bij hun ouders. De overigen zijn in de loop van de tijd terug naar huis gegaan of zijn inmiddels 18 jaar geworden.

Procesbegeleiders zoals Hopmans bekijken met ouders wat, vaak jaren na de uithuisplaatsingen, mogelijk is om de situatie te verbeteren. Dat betekent niet dat er nu meteen en masse uit huis geplaatste kinderen naar huis gaan. Al boekt het team zijn eerste bescheiden resultaten: twee kinderen van begeleide ouders zijn terug naar huis.

Bij een van de twee terugplaatsingen was Hopmans betrokken. Ze herschreef met de moeder een rapportage over haar van de jeugdbescherming. ‘Meer in haar eigen woorden, vanuit haar eigen beleving’, legt Hopmans uit. ‘Het oorspronkelijke rapport was in haar ogen wat gekleurd en liet te weinig zien van de positieve ontwikkeling die ze had doorgemaakt.’

Ook coachte Hopmans de moeder in de omgang met de jeugdbescherming. Want als de jeugdbeschermers verklaarden dat ze twijfelden over haar opvoedkwaliteiten, kon ze in paniek raken en ontstak ze soms in woede, vertelt Hopmans. ‘Ik denk dat ze rustiger werd door mij, omdat ze het gevoel had dat ze meer een stem kreeg in het proces.’

In dit geval belandde de jeugdbeschermingsorganisatie in hetzelfde spoor, vertelt Hopmans. ‘In kleine stapjes verbeterde de situatie.’ Uiteindelijk adviseerde de jeugdbescherming aan de rechter dat dit kind terug naar zijn moeder kon, en de rechter nam dat advies over.

Of het zonder haar begeleiding anders was gelopen, durft Hopmans niet met 100 procent zekerheid te zeggen. Maar de werkwijze van het Ondersteuningsteam heeft gewerkt: náást de ouders staan, en die een stem geven. ‘Rustig meelopen en kijken wat er binnen de omstandigheden haalbaar is’, zoals Hopmans het omschrijft. Maar dit succes is nog een uitzondering – al verwacht het Ondersteuningsteam dat er meer kinderen naar huis zullen gaan.

De wensen van ouders

Opvallend is dat slechts een minderheid van de aangemelde ouders – ongeveer eenderde – aan het Ondersteuningsteam vraagt om hun kinderen meteen naar huis te brengen. De meesten willen in de eerste plaats erkenning van wat hen is aangedaan. Ongeveer een kwart wil beginnen met herstellen van het contact, voordat zij aan terugkeer van hun kinderen durven te denken. Dat geldt ook voor Badal.

‘Veel ouders hadden toch de hoop toen dat team er kwam: nu gaan ze mijn kinderen terugbrengen. Maar dat gaat niet zo maar’, zegt Badal. ‘Natuurlijk zou ook ik het liefst willen dat Sonja bij wijzen van spreken een geweer had waarmee ze hun thuiskomst zou kunnen regelen. Maar dat is niet reëel. Mijn kinderen zijn beschadigd. Ze kennen me niet meer.’

Wat het precieze verband is tussen de toeslagenaffaire en de uithuisplaatsingen is nog niet helemaal duidelijk: het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoekt dat nog. De procesbegeleiders van het Ondersteuningsteam zien bij veel ouders die zij bijstaan hoe de terugvorderingen van de Belastingsdienst van de kinderopvangtoeslag ‘een lawine veroorzaakten die de ouders in een diep dal bracht’, zoals Hopmans het omschrijft. Maar de procesbegeleiders zien ook dat bij een aanzienlijk deel van deze ouders meer speelt dan alleen de schulden van de toeslagenaffaire.

Zo zat Badal, ten tijde van de uithuisplaatsing van haar kinderen midden in een vechtscheiding en verbleef ze een tijd in een blijf-van-mijn-lijfhuis. Daarbij lijdt ze aan een progressieve auto-immuunziekte, waardoor ze arbeidsongeschikt is geraakt – inmiddels is ze afhankelijk van sondevoeding. Juist toen ze een jaar of acht geleden – met toestemming van het UWV, zegt ze – een broodjeszaak runde om te re-integreren en daardoor kinderopvangtoeslag kon aanvragen, werd ze door de Belastingdienst beschuldigd van fraude.

‘Ze geloven dat ik slecht ben’

Badal heeft inmiddels 30 duizend euro ontvangen als erkend slachtoffer van de toeslagenaffaire. Ze heeft onder meer een auto gekocht. Schaterend wijst ze naar het voertuig voor haar deur: het heeft de blauwe kleur van de huisstijl van de Belastingdienst.

Maar of het contact met haar kinderen nog volledig te herstellen is, ze betwijfelt het. Want er is nu veel afstand tussen haar en de twee dochters en een zoon die niet bij haar wonen. Ze zijn 21, 15 en 14 jaar oud. De jongste twee wonen bij haar ex. ‘Ze geloven nog steeds dat ik slecht ben, een fraudeur. Dat ik onhandelbaar ben en niet voor hen kan zorgen.’

Badal hoopt nu dat het Ondersteuningsteam haar kan helpen het contact met haar kinderen te verbeteren. Dat die haar kant van het verhaal zouden zien. En dat zij dan weer geregeld en met plezier bij haar langs komen. Daartoe gaan we contact leggen met hun vader via de jeugdbescherming, zegt Hopmans. ‘Het gaat stap voor stap.’

Sonja Hopmans (links) van het Ondersteuningsteam op de bank bij Sheila Badal en dochter Farah. Beeld Linelle Deunk

Het Ondersteuningsteam moet ook samenwerken met de jeugdbeschermingsorganisaties om uit huis geplaatste kinderen naar huis te krijgen, want het team heeft niet de macht om dat zelf te doen. Op voorhand was dat het grootste kritiekpunt: het gebrek aan mandaat van het Ondersteuningsteam. Wat kunnen zij bereiken als zij voor de terugkeer van de kinderen afhankelijk zijn van de jeugdbescherming, die in veel gevallen lijnrecht tegenover deze groep ouders is komen te staan?

Niet veel, als de betreffende jeugdbeschermingsorganisatie niet wil meewerken, denken critici. En de stapje-voor-stapje-werkwijze gaat sommige toeslagenouders veel te langzaam. Verstrijkende tijd is in het nadeel van ouders van wie kinderen uit huis zijn geplaatst. Hoe langer kinderen weg zijn, hoe lastiger ze terug komen.

Brugfunctie

Toeslagenouder Kristie Rongen die veel contact heeft met lotgenoten, hoort van veel ouders positieve verhalen over het Ondersteuningsteam. ‘Ze staan open voor ouders en staan echt naast hen, ze doen veel moeite. Ik hoorde bijvoorbeeld van een moeder dat die mede door deze begeleiding weer contact heeft met een dochter van haar.’

Maar het gebrek aan doorzettingsmacht van het Ondersteuningsteam blijft het grote knelpunt. Veel ouders willen volgens haar dat het Ondersteuningsteam meer macht heeft, om bijvoorbeeld een jeugdbeschermingsorganisatie tot medewerking te dwingen. Dan zouden veel meer kinderen snel naar huis kunnen.

Daar is het Ondersteuningsteam het niet mee eens. ‘Het goede is dat wij geen partij zijn in de keten, maar volledig onafhankelijk’, zegt coördinator Nicoline den Ouden van het Ondersteuningsteam.

Den Ouden is wat later aangeschoven bij het gesprek in Badals woonkamer. Zij gelooft juist heilig in de gekozen werkwijze van het Ondersteuningsteam. ‘Vasthoudende types zoals Sonja’ kunnen volgens haar een noodzakelijke brugfunctie vervullen, tussen ouders en de jeugdbescherming. ‘Wij kijken naar de dossiers door de ogen van de ouders en kunnen hun kant van het verhaal vertellen, als een pleitbezorger.’

Daarbij gaat het Ondersteuningsteam, anders dan veel toeslagenouders, wel uit van de goede intenties van de jeugdbeschermers. ‘De jeugdbescherming wil het beste voor het kind’, zegt Den Ouden. ‘Soms zien we inderdaad dat er fouten staan in dossiers, ook omdat veel ouders in conflict zijn met hun ex.’ Daarbij valt Den Ouden op hoe overbelast veel jeugdbeschermers nu zijn. ‘Soms zeggen ze tegen ons: als we de tijd en de ruimte hadden die jullie nu hebben, dan zouden we misschien ook verder zijn gekomen.’

Toon

Probleem is dat veel toeslagenouders niet veel op hebben met de jeugdbescherming. ‘De jeugdbescherming mag mij niet’, zegt Badal. ‘Ze hebben een compleet verkeerd beeld van mij en schrijven onwaarheden.’ Ze neemt het de jeugdbescherming kwalijk dat die haar in haar ogen onvoldoende heeft betrokken bij voor haar belangrijke besluiten, en daarom vindt ze het moeilijk die organisatie nog te vertrouwen. Bovendien valt het haar op dat de jeugdbeschermers ‘een totaal andere toon’ – veel vriendelijker – aanslaan als ze iemand meeneemt, bijvoorbeeld een hulpverlener.

Badal houdt hoop dat het haar procesbegeleider lukt om haar kinderen haar kant van het verhaal te laten horen. ‘Ik hoop dat Sonja mijn kinderen duidelijk kan maken: je moeder is niet slecht. Ik wil dat ze weten dat ik voor ze heb gevochten, dat ik ze niet in de steek heb gelaten. Dan zou ik gelukkig zijn.’

Maar dat haar kinderen uiteindelijk weer bij haar komen wonen, daar rekent ze eigenlijk niet meer op. Dat grijpt haar soms naar de keel en dan is ze blij met Hopmans. ‘Toen ze me voor de eerste keer ’s avonds laat terug-appte dacht ik: freaky. Maar het geeft me ook kracht dat ze die moeite neemt.’

Brief van gemeente

Hopmans regelt ook praktische dingen voor haar. Zo ontving Badal een brief van de gemeente dat haar huis zou worden leeggehaald vanwege achterstallige betalingen van gemeentebelastingen, terwijl Badal ook begeleiding krijgt van gemeenteambtenaren die zich inzetten voor toeslagenouders. Hopmans: ‘Ik heb toen gebeld naar de gemeenteambtenaar met wie Sheila contact heeft. Toen bleek dat het een door het systeem automatisch gegenereerde brief was.’

Dochter Farah, die rustig aan het spelen was op haar eigen kamer, vindt dat het gesprek lang genoeg heeft geduurd. Zij loopt de woonkamer in en slaat haar armen om de benen van haar moeder. Farah werd al onder toezicht gesteld van de jeugdbescherming toen ze nog in Badals buik zat. Badal zorgde voor haar tot de jeugdbescherming vond dat de situatie te wankel was en liet het meisje toen uit huis plaatsen. Farah kon weer bij haar moeder gaan wonen, toen Badal de woning in het Gelderse dorp betrok. Haar andere kinderen waren toen al te lang bij haar weg.

Farahs grote donkere ogen staan verwachtingsvol als ze aan haar moeder vraagt: ‘We zouden toch naar de film gaan, naar de Minions?’ Liefdevol strijkt Badal door het lange, donkere haar van haar dochter. ‘Laten we zo eens gaan kijken of die film ergens in de buurt draait.’