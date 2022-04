Toeslagenouder Sylvana hoeft haar huis niet uit: woningcorporatie had eerst schuldhulpverlening in moeten schakelen

Sylvana Pilouw (36) met advocaat Pejman Salim. Beeld Linelle Deunk

Volgens de rechter is de woningcorporatie nalatig geweest. Woonwenz heeft zich niet gehouden aan het sinds vorig jaar geldende Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening. Daarbij is een verhuurder verplicht huurachterstanden bij de gemeente te melden.

‘Een fantastische uitspraak die betekenis heeft voor alle huurders van corporatiewoningen’, vindt haar advocaat Pejman Salim. ‘Dit betekent dat corporaties verplicht zijn de schuldhulpverlening op gang te brengen, voordat ze een huurder met een huurachterstand uit kunnen zetten.’

Sociale verhuurder

Tijdens de zitting bleek dat Woonwenz pas op de ochtend van de zitting gebeld heeft met de gemeentelijke schuldhulpverlening om de huurder aan te melden. Dat is niet bepaald de vroegsignalering van schulden die deze wet beoogde, aldus de rechter.

Het valt de rechter daarbij op dat Woonwenz geen enkele moeite heeft gedaan om met deze huurder in contact te komen. ‘Van een sociale verhuurder mag dit wel worden verwacht. In een persoonlijk gesprek hadden de problemen van deze huurder in verband met de toeslagenaffaire aan de orde kunnen komen. Ook hadden zij, al dan niet met hulp van de gemeentelijke schuldhulpverlening, afspraken kunnen maken over een betalingsregeling. Nu dit niet is gebeurt kan de rechter niet anders concluderen dat de woningcorporatie de regels van het Besluit niet heeft nageleefd.’ Daarom veroordeelt hij de corporatie tot de proceskosten.

Compensatie

Vorige week schreef de Volkskrant over Sylvana. Zij is in schulden gekomen nadat de belastingdienst haar als fraudeur had aangemerkt en zij de ontvangen kinderopvangtoeslag moest terug betalen. Zij had de rechter verteld dat ze de huur niet kon betalen door hoge reparatiekosten van haar auto. Die auto heeft ze nodig om haar kinderen naar school te brengen. Haar jongste is onder toezicht gesteld en ze is bang dat hij uit huis wordt geplaatst. Ze liep hierdoor een huurachterstand op van 6.600 euro.

Bovendien is Sylvana in februari compensatie toegezegd door het herstelteam Toeslagen, vertelt ze op zitting. Na de eerste 30 duizend euro die ze vorig jaar ontving, komt er dan nog eens 30 duizend euro naar haar toe. Maar Woonwenz nam daarmee geen genoegen.

Na het artikel in de Volkskrant vorige week kreeg Sylvana een telefoontje van de Belastingdienst dat die haar huurschuld bij de woningcorporatie wilden betalen. ‘Later herriep de Belastingdienst dit aanbod, want ze hadden toen die 30 duizend euro compensatie overgemaakt. Dan kan ze de huurachterstand daarmee zelf betalen, vonden ze.’

Sylvana is heel blij met de rechterlijke uitspraak. Maar met de nu ontvangen compensatie is ze nog niet uit de problemen. Door de stress die ze heeft gekregen van de belastingdienst is ze arbeidsongeschikt geraakt, zegt ze. ‘Ik heb zo veel meer schade geleden door deze affaire dan tot nog toe vergoed is.’