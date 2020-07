Toeristen zijn te dik geworden, dus past Venetië het maximumaantal passagiers voor gondels aan

Toeristen genieten van een rondvaart in een traditionele gondel. Beeld AFP

Eeuwenlang vervoerden ze probleemloos handelaars, schilders en Italiaanse prinsen en prinsessen, maar vanwege de toeristen is het voor Venetiaanse gondeliers nu echt niet langer houdbaar: het maximumaantal passagiers per gondel wordt teruggeschroefd van zes naar vijf op de kleinere da nola en van 14 naar 12 op de grotere da parada. Reden: de toeristen zijn te dik geworden.

De Venetiaanse gondeliersvereniging verklaarde vorige week dat de uit slankere jaren stammende regels niet langer bij 2020 passen. Vooral veel Amerikaanse toeristen opereren doorgaans in een geheel eigen gewichtsklasse. ‘Bij toeristen uit sommige landen is het alsof je boot opeens wordt volgeladen met bommen’, aldus Raoul Roveratto van die gondeliersvereniging in de Italiaanse krant La Repubblica. ‘Als er te veel bommen aan boord zijn, zinkt de romp en komt er water aan boord.’

Gilde der gondeliers

Venetië is een stad van 188 eilanden waar de bewoners in de 5de eeuw naartoe vluchtten toen Attila de Hun plunderend door hun nederzettingen op het vasteland trok. Die verhuizing naar het water had zo zijn voordelen – Venetië werd een wereldmacht en bovendien de mooiste stad ter wereld – maar ook nadelen: vrijwel alle verplaatsingen moesten voortaan gebeuren per schip.

Niet voor niets groeide het gilde der gondeliers in de eeuwen daaropvolgend uit tot een van de belangrijkste pijlers van La Serenissima. Gekleed in hun blauw- of rood-wit gestreepte shirts vervoerden zij de Venetianen van het ene stadspaleis naar het andere, tot de twintigste eeuw aanbrak en hun beroep langzaam veranderde van stuurman naar stadsgids.

Omdat ze zeer goedbetaalde stadsgidsen zijn – een half uur in een da nola kost toeristen minimaal 80 euro – werd het beroep zo gewild dat het een beschermde status kreeg. Er mogen maximaal 433 gondeliers actief zijn in Venetië. Hoewel de wachtlijst lang is, besloot diezelfde gondeliersvereniging vorige week de vergunningen voortaan erfelijk te maken van vader op zoon, zodat hun kinderen zich in de toekomst van dezelfde inkomsten verzekerd zouden weten.

Gondels aan de kade

De twee opmerkelijke regelwijzigingen volgen op een rampzalig half jaar voor iedereen die werkt in Venetië. De lokale economie draait bijna volledig op de 25 miljoen bezoekers die de stad ieder jaar aandoen maar dit jaar vrijwel allemaal thuisbleven. In november joeg de hoogste vloed sinds 1966 vrijwel alle toeristen voor het eerst de stad uit (ongeveer 80 procent van Venetië stond toen niet in, maar onder water) en net toen de eerste gasten weer terugkeerden voor het carnaval, brak de coronacrisis uit. Het gevolg: de hotels gingen maandenlang dicht, de restaurants bleven leeg, en de gondels aan de kade.

Maar, zo benadrukt Roveratto van gondeliersvereniging, het terugschroeven van het maximumaantal toeristen per gondel is absoluut geen verkapte manier om al die verliezen goed te maken. De prijzen blijven weliswaar gelijk, maar het nieuwe maximum is puur bedoeld voor de veiligheid van de toeristen. ‘Varen met meer dan een halve ton vlees aan boord is simpelweg gevaarlijk.’