Toeristen mogen alles tijdens lockdown, Turken zelf maar weinig

Turkije zit in een lockdown, maar die geldt niet voor toeristen. Zo hoopt de regering het land te behoeden voor een tweede rampzomer. Maar vreemd is het wel.

‘Onbeperkt Turkije. Nu zonder Turken!’ De nepreclame op sociale media, met een foto van twee lelieblanke kindjes op een strand, is een bitterzoet commentaar op de recente coronamaatregel van de Turkse regering. De eigen bevolking gaat tot 17 mei gebukt onder een lockdown van drie weken, maar buitenlandse toeristen zijn meer dan welkom en mogen gaan en staan waar ze willen.

Met de lockdown hoopt Turkije het toerisme te behoeden voor een tweede rampzomer. Vorig jaar liep het land ruim 20 miljard euro inkomsten mis doordat buitenlanders wegbleven, dit jaar dreigt hetzelfde te gebeuren. Turkije staat nummer 4 op de mondiale besmettingenlijst. De drastische stap moet het land weer veilig en aantrekkelijk maken voor toeristen.

‘Betaalbaar en dichtbij’

Liubomyr Lazor (27) en Dana Kunekabuch (22) hebben niet langer gewacht. Voor het tweetal uit Lviv in Oekraïne was een weekje Istanbul een van de weinige opties voor hun beoogde stedentrip. De meeste bestemmingen zijn gesloten voor reizigers uit hun land. Zo niet Turkije: in Istanbul krioelt het op het ogenblik van de Oekraïners. ‘Turkije is betaalbaar en dichtbij’, zegt Kunekabuch.

Ontspannen kuieren de twee door het zonnige centrum van de doorgaans bruisende wereldstad. Istiklal, ’s lands bekendste winkelstraat, lijkt vandaag wel Dorpsstraat Ons Dorp op een maandagmiddag. Aan het begin, bij het Taksimplein, controleert de politie. Buitenlanders mogen doorlopen, Turken moeten aantonen dat ze een geldige reden hebben om buiten te zijn.

Lazor en Kunekabuch zijn voor het eerst in Istanbul en het bevalt uitstekend. Veel te zien, geschiedenis alom. Ook de musea zijn open. ‘Alleen missen we de lokale spirit. De sfeer, de drukte’, zegt Lazor. ‘Het was droevig te zien hoe op de grote bazaars alle luiken naar beneden waren.’ En verder, tja, de kans op besmetting is natuurlijk klein, zonder mensenmassa’s.

‘Opkomst toerismestaat’

Op sociale media is gemopper te horen over de ongelijke behandeling van toeristen en ‘eigen volk’. Politicoloog Burak Kadercan signaleerde de ‘opkomst van de toerismestaat’ en een filmpje ging rond over een Turkse man die een boete kreeg nadat hij een koele duik in zee had genomen in de badplaats Datça. ‘Waarom ik wel en zij niet?’, vroeg hij, wijzend op alle andere zwemmers. ‘Dat zijn Oekraïners’, antwoordde de politie.

Verontwaardiging wekte vooral minister van Buitenlandse Zaken Mehmet Çavusoglu, die donderdag op een persconferentie in Berlijn met zijn Duitse collega Heiko Maas zei dat Turkije ‘iedereen zal vaccineren die de toeristen kunnen zien’. Daarmee raakte hij een andere zere plek: door een tekort aan vaccins is in Turkije het vaccinatietempo flink ingezakt.

Tegelijk was het aantal besmettingen op 20 april gestegen tot boven de 60 duizend per dag. Dat moet na de lockdown volgende week zijn gedaald tot maar liefst 5.000. In dat geval, zo hoopt de regering, wordt Turkije wereldwijd verlost van het stempel ‘code rood’ en kunnen de toeristen weer toestromen.

Sinovac

Turkije gebruikt tot nu alleen de vaccins Sinovac (uit China) en Pfizer, maar vorige week bezegelde president Erdogan met zijn Russische collega Poetin de aankoop van 50 miljoen doses van het vaccin Spoetnik-V. Wellicht zal dat Moskou iets milder stemmen over het toerisme. Op het ogenblik zijn de razend populaire toeristencharters naar Turkije verboden, zeker tot juni. Tot de pandemie kwamen op die manier jaarlijks 6 miljoen Russen naar Turkije.

Op het plantsoen voor de Hagia Sophia, de belangrijkste toeristentrekker van Istanbul, zijn vandaag dan ook weinig Russen te vinden. Wel toeristen uit diverse andere landen. Een groep tienermeiden uit Zuid-Amerika poseert vrolijk voor selfies.

Haroon Sabir (35) uit het Britse Newcastle upon Tyne was met zijn gezin op familiebezoek in code-roodland Pakistan en koos Istanbul als tussenstop om te voorkomen dat ze terug in Engeland op eigen kosten tien dagen in een quarantainehotel zouden moeten. Fijn, hier? ‘Zeker. Turken zijn aardige mensen’, zegt Sabir. Van boosheid jegens buitenlanders heeft hij niets gemerkt, een observatie die rond de Hagia Sophia alom wordt gedeeld.

Toeristen uit Oekraïne voor de Hagia Sophia-moskee. Beeld AFP

Hagia Sophia

Voor zover hier Turken zijn, hebben ze een professioneel alibi. Chauffeurs van de Big Bus bijvoorbeeld en gidsen die een rondleiding geven in de Hagia Sophia, tot voor kort museum maar nu weer als moskee in gebruik genomen. Of de 42-jarige Resat, begeleider van een groep mannen die in Istanbul zijn voor een haartransplantatie. Ook die tak van toerisme gaat gewoon door. ‘Ze komen uit Spanje, Italië, Canada, de VS en blijven hier voor de nazorg, dus ze hebben tijd genoeg.’

Maar hé, waarom liggen die drie jonge Turkse mannen in het gras? ‘Werken’, zegt Ubeydullah met een knipoog. ‘We nemen bij het pontveer bloed af voor de Rode Halve Maan.’ Een kwartier lopen hier vandaan? ‘Ja, we nemen het er even van. Als we betrapt worden, kunnen we een flinke boete krijgen.’

Ze zijn lang niet de enigen. De lockdown in Turkije is minder streng dan hij lijkt. Driekwart van alle werknemers heeft ontheffing gekregen om naar het werk te gaan (de economie moet hoe dan ook blijven draaien, vindt Erdogan), alle winkels waar iets eetbaars wordt verkocht zijn open, alcohol uitgezonderd. Echt uitgestorven zijn de straten niet.

Of de Turkse tussenstop van Haroon Sabir uit Newcastle on Tyne zin heeft gehad, is overigens nog maar de vraag. Groot-Brittannië en Frankrijk hebben dit weekend Turkije toegevoegd aan hun lijst ‘code rood’.