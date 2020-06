Toeristen kunnen weer naar de Waddeneilanden, alleen: een kaartje reserveren lukt niet

Anderhalve meter afstand houden op de veerpont naar Texel. Beeld Sabine van Wechem

De veerdienst Wagenborg, die de oversteek naar Ameland en Schiermonnikoog verzorgt, kon het dinsdag niet meer bolwerken. Duizenden mensen probeerden via het online-reserveringssysteem een kaartje met tijdslot te bemachtigen. Het gevolg: een website die al dagen het grootste deel van de tijd platligt. Passagiers die met opborrelende vakantiestress naar de telefoon grijpen, stuiten op een antwoordapparaat: ‘Onze klantenservice heeft het momenteel extreem druk wegens technische problemen op onze website.’ Mails blijven onbeantwoord.

Intussen is er in de praktijk weinig aan de hand: de veerdienst vaart gewoon heen en weer. Een kaartje is te verkrijgen aan de loketten in de havens, die - anders dan de website vermeldde - open blijken.

Iedereen zal geholpen worden, liet Wagenborg-directeur Gert de Langen weten aan Dagblad van het Noorden. ‘Desnoods ter plaatse in de haventerminal’, staat op de website. Voor sommige gasten bood deze summiere informatie weinig reden tot gerustheid.

Dreigen met kort geding

‘Ik kreeg allemaal telefoontjes van gasten die wilden annuleren’, zegt Remko de Bruijne, eigenaar van Hotel Graaf Bernstorff op Schiermonnikoog. ‘Die heb ik gerust moeten stellen. Terwijl: als Wagenborg gewoon helder had gecommuniceerd, dan was er weinig aan de hand geweest.’ Hij dreigt met een kort geding om de misgelopen inkomsten, als gevolg van mogelijke annuleringen, op de veerdienst te verhalen.

De Waddeneilanden, die financieel voor een groot deel op toerisme leunen, hebben het de afgelopen maanden zwaar te verduren gehad. Veel hotels en horecagelegenheden sloten op eigen initiatief hun deuren. Sinds enkele weken komt het toerisme weer mondjesmaat op gang. Gasten moeten op last van de veiligheidsregio verplicht vooraf een kaartje met tijdslot reserveren voor de boot, die met slechts 40 procent van de gebruikelijke capaciteit vaart.

Hoteleigenaar De Bruijne vreest dat Schiermonnikoog door het vastgelopen reserveringssysteem veel toeristen misloopt. ‘De drempel om spontaan naar Schiermonnikoog te gaan en een dag te genieten van ons prachtige eiland wordt nu wel heel hoog gemaakt. De boot is onze levensader. Juist de afhankelijkheid die wij hebben - in deze periode des te meer - maakt dat het gevaarlijk is om de dienstverlening te laten zakken tot een meer dan bedenkelijk niveau.’

Wagenborg adviseert reizigers die de komende weken nog niet de boot hoeven nemen op een later moment de overtocht te reserveren. De veerdienst was niet bereikbaar voor commentaar.