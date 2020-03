Toeristen geweerd uit Zeeland, dat slechts 18 ic-bedden telt: ‘Geen vakantietijd, maar crisistijd’

Een grotendeels verlaten vakantiepark Roompot Cadzand. Toeristen in Zeeland moeten uiterlijk maandag hun vakantieverblijf hebben verlaten. Beeld ANP

‘Het is de omgekeerde wereld: normaal proberen we zo veel mogelijk toeristen naar Zeeland te halen en de maand april is standaard het begin van het toeristisch seizoen’, zegt burgemeester Jan Lonink, voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland. ‘Maar dit jaar is alles anders – het is even geen vakantietijd, maar crisistijd. In de coronacrisis zijn toeristen even niet welkom in Zeeland.’

Om te voorkomen dat de druk op de Zeeuwse zorg te groot wordt, heeft de provincie met ingang van maandag 12 uur een verbod afgekondigd voor al het ‘recreatief of toeristisch nachtverblijf’. Dat betekent dat er geen toeristen meer mogen overnachten in hotels, vakantieparken, pensions, campings, vakantiewoningen, B&B’s, jachthavens of ‘tweede huizen’.

Alleen mensen met een hoofdverblijf in Zeeland, mogen de nacht nog doorbrengen in de provincie. De maatregel, ingevoerd via een noodverordening die vrijdag al is bekendgemaakt, geldt voorlopig tot uiterlijk 10 mei. Politie en buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) zijn geïnstrueerd om controles uit te voeren op naleving van de verordening.

Uitzonderingen

Zakelijke overnachtingen, bijvoorbeeld van arbeidsmigranten, zijn nog wel toegestaan in hotels en vakantieparken. Ook voor mensen die om gezondheidsredenen in hun vakantiehuis in Zeeland verblijven, wordt een uitzondering gemaakt. Zij moeten dan wel een medische verklaring kunnen voorleggen. Verder wordt ook een uitzondering gemaakt voor personen die wegens persoonlijke omstandigheden, zoals een scheiding, even geen ander verblijf hebben.

Alleen dagjesmensen zijn nog toegestaan in de provincie, zegt Lonink. Maar hun komst wordt niet aangemoedigd. ‘In het algemeen geldt het landelijk advies: blijf zo veel mogelijk thuis en mijdt sociale contacten’, onderstreept hij. ‘Maar als iemand overdag naar zijn vakantiehuis, caravan of boot wil gaan, mag dat – alleen mag hij er niet ’s nachts verblijven.’

Met Pasen op komst vreesde de provincie een enorme toestroom van ­vakantiegangers. Tijdens het paasweekeinde kan het aantal mensen in Zeeland meer dan verdubbelen, aldus Lonink. Daardoor dreigt een overbelasting van de toch al kwetsbare Zeeuwse zorgketen, niet alleen van de ziekenhuizen, maar ook van de huisartsen, ambulances en thuiszorg.

18 ic-bedden

Zeeland telt twee ziekenhuizen, in Goes en Terneuzen, met in totaal 18 ic-bedden. Bij specialistische zorg moeten patiënten vaak al uitwijken naar ziekenhuizen in Gent, Breda of Rotterdam. Door de grote afstanden is het ambulancevervoer al langer een zorgenkindje en ook is er een nijpend huisartsentekort in de provincie.

‘De capaciteit van onze zorgketen is altijd al zorgelijk, maar een toestroom van toeristen met Pasen zou die druk extra vergroten’, aldus Lonink.

Joke Gaemers, directeur van GGD Zeeland, voegt daaraan toe: ‘Onze grootste zorg is dat er ook in Zeeland een piek van patiënten ontstaat die we niet aankunnen.’

Voorlopig is dat nog niet het geval. Zaterdag werd zelfs nog een corona­patiënt vanuit Brabant via Antwerpen naar het ziekenhuis in Terneuzen verplaatst. Dat leidde tot een bizar tafereel, verhaalt Lonink: de ambulancemedewerkers moesten bij de Liefkenshoektunnel gewoon tol betalen. Ondanks de noodsituatie mochten ze niet door de Belgische toltunnel zonder eerst 6 euro te pinnen, wat tot veel tijdverlies leidde.

Lege vakantieparken

Vakantieparkenconcern Roompot heeft maandag de laatste gasten weggestuurd en alle 26 parken in Zeeland gesloten – gedupeerde gasten worden gecompenseerd met vouchers voor een later verblijf. De meeste recreatieparken waren al dun bezet door de coronacrisis, vertelt een woordvoerder. Want in deze tijd komen vooral Belgen en Duitsers naar de Zeeuwse kust en die schitteren dit prille voorjaar door afwezigheid – België heeft zijn grens afgesloten en Duitsland raadt reizen naar het buitenland ten zeerste af.

De laatste gasten waren nog vooral Nederlanders die de drukte van de grote steden ontvlucht waren en de rust in Zeeland hadden opgezocht, om juist besmetting met het coronavirus te voorkomen. De Roompot-woordvoerder noemt de maatregel extra sneu voor deze groep: ‘Ze waren juist naar hier gekomen om meer afstand tot andere mensen te kunnen bewaren. Want op de zevende verdieping in de stad lopen ze toch meer risico op contacten met de buren dan bij ons.’

Ook de veiligheidsregio’s Twente en Rijnmond-Rotterdam hebben extra maatregelen afgekondigd om recreatief en toeristisch verblijf tijdelijk te verbieden. Zo zijn in Twente alle campings en vakantieparken sinds zondaggesloten voor toeristen. In de regio Rotterdam, waaronder ook Goeree-Overflakkee valt, zijn recreatieparken en kampeerterreinen eveneens verboden voor ‘recreatief nachtverblijf’. Ook in andere regio’s zijn beperkende maatregelen uitgevaardigd voor de recreatiesector.