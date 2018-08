Toeristen geven meer geld uit aan toeristische sector Nederland

Toeristen geven steeds meer geld uit aan de toeristische sector in Nederland. In totaal besteedden ze vorig jaar 82,1 miljard euro. Dat is een groei van 6,9 procent ten opzichte van 2016, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Toeristen maken een foto voor het Rijksmuseum in Amsterdam. Foto ANP

Vooral buitenlandse toeristen doen een flinke duit in het zakje: driekwart van de groei was te danken aan deze groep. Ze gaven bijna 30 miljard euro uit in de toeristische sector. De groei zat vooral in de toename van het aantal overnachtingen, dat steeg naar 44 miljoen. Ook boekten meer buitenlandse toeristen een accommodatie of vliegticket via een Nederlands bedrijf. Ze reisden dan niet daadwerkelijk naar Nederland, maar Nederlandse bedrijven verdienden wel geld aan de boekingen.

Nederlanders gaven in eigen land vorig jaar 43 miljard uit, een stijging van 3,6 procent ten opzichte van 2016. Dat geld ging vooral op aan eten en drinken in de horeca.

Het aantal banen in de toeristische sector in Nederland is in 2017 met 3,8 procent gestegen naar 761 duizend banen. Het gaat grotendeels om deeltijdbanen in de horeca, hotels, luchtvaart, en reisbureaus.