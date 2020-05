Toerist in Turkije moet zin hebben in mondkapjes en gezondheidsinspecties

Het toerisme in Turkije is jaarlijks goed voor 32 miljard euro. Beeld Getty Images

Maandag presenteerde het Turkse ministerie van Toerisme een plan om certificaten voor ‘gezond toerisme’ te verstrekken aan hotels, restaurants en vervoerders. Op die manier zouden al in juni de eerste buitenlanders naar Turkije kunnen komen.

‘Met dit certificaatprogramma neemt Turkije een voortrekkersrol in de normalisering van het toerisme’, aldus minister van Toerisme Mehmet Nuri Ersoy. Hij hoopt in de eerste plaats zaken te kunnen doen met Duitsland, naast Rusland topleverancier van toeristen naar Turkije. Russen maken voorlopig geen kans.

Het plan omvat een gedetailleerd programma van 132 voorschriften waaraan de gasten, maar ook alle betrokkenen in het vervoer en de accommodaties moeten voldoen. Reizigers moeten op luchthavens mondkapjes en handschoenen dragen; hun temperatuur wordt gecontroleerd.

Hotels worden maximaal voor 60 procent bezet. Het personeel krijgt uitgebreide coronatraining. Gasten mogen niet zelf eten nemen van het buffet of koffie inschenken. Alles, van deurknoppen tot tv-toestellen, wordt voortdurend gedesinfecteerd. Het programma ‘verzekert de gasten dat zij veilig en hygiënisch op vakantie zijn en dat zij zich comfortabel voelen’, aldus minister Ersoy.

Telefoondiplomatie

Het plan werd internationaal verspreid via de officiële verkeersagentschappen van de Turkse overheid, zoals het Turks Nationaal Verkeersbureau in Den Haag. Het certificeringsprogramma voor gezond toerisme vormt het uitgangspunt van de ‘telefoondiplomatie’ die de Turkse regering zegt te willen gaan ondernemen met circa zeventig landen. Ook dat werd maandag in Ankara aangekondigd.

De certificaten zullen immers erkend moeten worden door de landen waar de toeristen vandaan komen. Ook de lidstaten van de Europese Unie willen hervatting van het toerisme waarschijnlijk eerst onderling afstemmen. Vervolgens moet Turkije gaan praten met vliegmaatschappijen. Met Turkish Airlines zal dat overigens geen probleem zijn.

De regering wil in juni eerst het binnenlandse toerisme op gang brengen, maar daarna volgt al spoedig de internationale markt. De regering in Ankara wil andere landen ervan overtuigen dat ze alle vertrouwen kunnen hebben in het Turkse gezondheidssysteem.

Dat wordt in het plan dan ook uitbundig geprezen. ‘Turkije is tijdens covid-19 een rolmodel voor de wereld’, schrijft minister Ersoy. Turkije gaat er prat op de afgelopen vijftien jaar veel in de zorg te hebben geïnvesteerd. De regering meent de coronacrisis beter te hebben aangepakt dan de meeste Europese landen.

Het ministerie van Toerisme heeft de blik in de eerste plaats gericht op de Middellandse-Zeekust. De resorts daar zijn goed voor grote aantallen buitenlandse gasten. Bovendien is het toerisme er geconcentreerd op bepaalde locaties, zoals Antalya en Bodrum, en dus is het beter te controleren dan in het binnenland.

Het programma lijkt te zijn toegesneden op all-in resorts waar toeristen in de watten gelegd kunnen worden, zodat ze er niet op eigen houtje op uit hoeven te trekken.

Vakantiegevoel

Dit kan echter ook een nadeel zijn. Toeristen hebben wellicht geen zin in een streng gecontroleerde vakantie, waarin ze mondkapjes moeten dragen en afstand tot elkaar houden, bediend door hotelpersoneel met plastic gezichtsmaskers dat voortdurend in de weer is met ontsmettingsmiddelen. ‘Hotels zouden pandemieziekenhuizen worden’, zegt een official in de westelijke stad Izmir tegen de krant Yeni Bakis. ‘Zo kunnen mensen geen vakantie vieren.’

President Recep Tayyip Erdogan is er steeds op gebrand geweest de Turkse economie te beschermen tijdens de coronacrisis. ‘Het is van het allergrootste belang dat onze productie op gang blijft, om te voorzien in basisbehoeften en om de export te ondersteunen’, zei hij begin april. ‘Turkije is een land dat onder alle omstandigheden de raderen draaiend moet houden.’

Toerisme is een belangrijke bron van buitenlandse deviezen, goed voor jaarlijks 32 miljard euro, oftewel 12 procent van het bruto nationaal product. In directe zin biedt het werk aan 1,5 miljoen Turken. Turkije was net bezig uit een economische recessie te klimmen toen het coronavirus zich aandiende.

Ook de Turkse luchtvaartsector wordt zwaar getroffen. Vorig jaar was juist een nieuw vliegveld bij Istanbul geopend, een van de grootste ter wereld. Het prestigeproject van president Erdogan kostte 12 miljard euro.