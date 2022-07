Toerisme na corona: veel meer toeristen in Drenthe, hotels in Praag staan leeg

Een boomhuisje op camping de Norgerberg in Norg, Drenthe. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

In de Europese Unie zijn 364 miljoen nachten geboekt via online boekingsplatforms in 2021. Nog steeds minder dan de 512 miljoen in 2019, maar een toename van ruim 30 procent ten opzichte van het eerste coronajaar 2020, toen het aantal overnachtingen bijna halveerde. Dit blijkt uit cijfers die Eurostat, het statistiekbureau van de Europese Unie, opvroeg bij Airbnb, Booking.com, Tripadvisor en Expedia.

In Frankrijk was vorige zomer het aantal boekingen alweer vrijwel gelijk aan 2019, het waren er bijna 100 miljoen, zelfs meer dan in voormalig topland Spanje. Ook in Zwitserland en Zweden is het toerisme op basis van deze cijfers alweer bijna op het oude niveau. In Italië en Portugal is het aantal overnachtingen nog ruim 40 procent lager dan voor corona. Duitsland deed het ‘goed’, met een relatief lage daling, in 2020, maar het jaar daarna waren er juist minder toeristen. Een mogelijke verklaring: toeristen die in 2020 naar Duitsland gingen, wilden het jaar daarna wel weer eens een ander land zien, aldus Eurostat.

Binnen landen zijn de contrasten nog groter. De grootste verliezers in de strijd om toeristen zijn het Middellandse Zeegebied en de grote steden. Praag spant de kroon, daar daalde het aantal overnachtingen met ruim 80 procent in twee jaar tijd. Ook in Nederland zijn de verschillen tussen regio’s groot. Nederland als geheel zag vorig jaar 30 procent minder boekingen dan in 2019, ongeveer evenveel als het EU-gemiddelde Het aantal geboekte nachten in Drenthe flink toe, met 44 procent tussen 2019 en 2021, Noord-Holland zag juist een daling van 57 procent.