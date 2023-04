Toerisme in Europa herstelt zich verder van de pandemie, maar in grote steden blijft het nog rustig

Een groepje toeristen in Parijs, september 2022. Beeld Ludovic Marin / AFP

Dit blijkt uit cijfers van statistiekbureau Eurostat over de online boekingskantoren Airbnb, Booking.com, Tripadvisor en Expedia. In het eerste coronajaar 2020 halveerde het aantal overnachtingen, maar in 2021 veerde het toerisme al redelijk terug. Deze lijn heeft zich doorgezet nadat de meeste coronamaatregelen vorig jaar waren losgelaten: het aantal overnachtingen steeg van 364- naar 450 miljoen.

Toch zijn dit er nog altijd 12 procent minder dan de 512 miljoen in 2019. Vooral grote steden stroomden minder vol, in veel gevallen met de helft. Het Praagse toerisme is met een afname van 65 procent de grootste verliezer. Ook rond Amsterdam is de afname met 50 procent fors. Athene en Parijs verloren naar verhouding de minste boekingen.

De situatie buiten de steden verschilt sterk per land. In Frankrijk en Zweden zijn bijna overal meer nachten geboekt dan in 2019, in Italië en Spanje vaak minder. In Poolse regio’s vlakbij de grens met Oekraïne is een opvallende stijging zichtbaar, vaak van meer dan 50 procent. Dit houdt mogelijk verband met het grote aantal oorlogsvluchtelingen in Polen – al toonden deze regio’s in 2021 ook al een redelijke groei.

Het is nog de vraag of het aantal overnachtingen in 2023 weer dat van voor de pandemie evenaart. Vanwege de inflatie overweegt 45 procent van de Nederlandse huishoudens om (iets) minder op vakantie te gaan, aldus het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen.