Toenmalig directeur NAM zag niets in verlagen gaswinning: ‘Ik dacht niet dat we Groningen daarmee zouden helpen’

De parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen verhoort Bart van de Leemput, directeur van de Nederlandse Aardolie Maatschappij tussen 2009 en 2014. Beeld ANP / Dirk Hol

Van de Leemput werd woensdag verhoord door de parlementaire enquêtecommissie die de gaswinning onderzoekt. Vóór de beving bij Huizinge, op 16 augustus 2012, maakte de NAM zich geen grote zorgen over de gevaren in Groningen. Daarin stond het gasbedrijf volgens Van de Leemput niet alleen.

‘Het beeld was: er zijn bevingen, die worden veroorzaakt door gaswinning. Maar die zijn beperkt in kracht, het veiligheidsrisico was beperkt.’ Er werd uitgegaan van een beving met een maximale kracht van 3,9 op de schaal van Richter. ‘Niet alleen door NAM, maar ook door TNO, het KNMI en het Staatstoezicht op de Mijnen.’

Na de aardbeving bij Huizinge (met 3,6 op de schaal van Richter nog steeds de zwaarste in Groningen ooit) bleek uit een analyse van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) dat de bovengrens van 3,9 niet langer houdbaar was. ‘Daar ben ik van geschrokken. Ik ben blij dat SodM ons gewaarschuwd heeft. De urgentie was heel groot, de boodschap was helder.’

Productiebeperking

De belangrijkste aanbeveling van het SodM, om de gaswinning zo snel en zo veel als mogelijk te verlagen, betwist het gasbedrijf. ‘Ik had niet het gevoel dat we Groningen daarmee zouden helpen’, zei Van de Leemput woensdag.

In een brief aan toenmalig minister Kamp van Economische Zaken verzette de NAM zich destijds tegen productiebeperking. De NAM meende toen dat minder gas winnen het aantal bevingen niet vermindert, alleen ‘de film langzamer afspeelt’: de bevingen langer uitsmeert over de tijd.

‘Ik dacht niet dat we Groningen daarmee zouden helpen’, zei Van de Leemput over de aansporing van het SodM om de gaswinning terug te schroeven. Maar, benadrukte hij: ‘Het was een beslissing van de minister, ik kon dat als NAM-directeur niet besluiten.’

Tijd kopen

Commissielid Barbara Kathmann (PvdA) hield de voormalige NAM-topman voor dat lagere gaswinning hoe dan ook nuttig was geweest. ‘U had tijd kunnen kopen om onderzoek te doen, om huizen te versterken, om schade te herstellen.’

De gaswinning werd in 2013, het jaar na Huizinge, niet verlaagd maar zelfs verhoogd: van 48- naar 54 miljard kubieke meter. ‘Als ik daarop terugkijk, is dat niet handig geweest’, erkende Van de Leemput. ‘Dat is niet uit te leggen en heeft het draagvlak zeker niet geholpen.’

De directeur lag naar eigen zeggen wakker van een dilemma: veiligheid versus leveringszekerheid. ‘Wij dachten: wij doen iets goeds voor het land.’ Tijdens een eerder verhoor zei ex-Shell-topman Pieter Dekker echter dat intern duidelijk was dat de gaswinning verlaagd kon worden naar 35 miljard kubieke meter zonder huishoudens of bedrijven in de kou te zetten.

Nieuwsgieriger

In de woorden van Van de Leemput klonk regelmatig een echo door van formuleringen die eerder door representanten van de NAM gekozen werden – ongetwijfeld zorgvuldig afgestemd met de juridische afdeling van het bedrijf. Over de periode voor de aardbeving bij Huizinge zei Van de Leemput bijvoorbeeld. ‘We hadden nieuwsgieriger moeten zijn.’ Zijn opvolger Gerald Schotman zei in 2015 na het kritische rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid: ‘We hadden nieuwsgieriger kunnen zijn naar wat er precies gebeurt in en boven de bodem in Groningen.’

Geenszins nieuw was ook Van de Leemputs erkenning dat dat de NAM weliswaar wettelijk aansprakelijk was, maar niet was toegerust om de grote aantallen schademeldingen na Huizinge af te handelen. Die liepen op van duizend in de tien jaar voor Huizinge, naar duizend per maand daarna.

‘De NAM is goed in het boren van putten en het winnen van olie en gas. In het afhandelen van schade is een verzekeringsmaatschappij veel beter.’ Over de versterkingsoperatie zei hij: ‘Dat hebben we enorm onderschat.’