Toenemende paniek over prijsplafond voor gas, Europese leiders zetten door

De opdracht van de 27 Europese regeringsleiders is helder: vandaag moet er een akkoord komen over een prijslimiet voor gas. Als het hoogste politieke gezag in de EU dat verordonneert, zullen minister Rob Jetten en zijn Europese klimaatcollega’s zich ernaar voegen. ‘Anders zou ik zeer teleurgesteld zijn’, liet EU-president Charles Michel vorige week na afloop van de EU-top weten.

Makkelijk wordt het niet voor de ministers. De EU-landen zijn zwaar verdeeld over de hoogte van dat prijsplafond, er wordt al een half jaar intens over geruzied. Een flinke groep vooral zuidelijke lidstaten wil een plafond van rond de 150 euro per megawattuur (iets boven de huidige gasprijs), waar Nederland en Duitsland beslist niet onder de 220 euro willen zakken. Het wordt nachtwerk voor de ministers, is de verwachting.

Dat ze een ultieme poging wagen, blijft opmerkelijk. Er is vrijwel geen gashandelaar te vinden die maximering van de prijs een goede zaak vindt, integendeel. Experts vrezen dat een prijslimiet het probleem (meer vraag naar gas dan aanbod, hoge prijzen) alleen maar verergert en tot financiële chaos bij energiebedrijven leidt. Afgelopen vrijdag kwam de internationale beurs ICE (die ook de Europese gashandel regelt) met een harde waarschuwing. ICE dreigt de gashandel te verplaatsen van Amsterdam naar Londen, in elk geval buiten de EU en haar vermaledijde prijslimiet. Dat zou tot ongekende chaos leiden. ‘Er heerst paniek hier’, erkenden betrokken EU-ambtenaren.

Schatkist

De aanhoudende roep om paal en perk aan de gasprijs te stellen, mag evenmin verbazing wekken. Nationale overheden kunnen niet eindeloos de torenhoge energierekeningen compenseren van hun burgers en bedrijven. De gasprijs op Europees niveau begrenzen heeft dan de schoonheid van de eenvoud. Helaas laat dit politiek begrijpelijke streven zich moeilijk rijmen met een andere diepgewortelde wens: energiezekerheid. Vloeibaar gas (lng) is wereldhandelswaar en tankers meren af waar ze het meest verdienen.

De Europese Commissie heeft in opeenvolgende ‘non papers’ op deze onverenigbaarheid gewezen. Je kunt geen racefiets met vierkante wielen maken, klonk het. Maar de druk van de zuidelijke landen was groot, aangemoedigd door EU-president Michel die direct na de zomer de Commissie opriep eindelijk eens te leveren waar de leiders om vroegen.

Het ‘marktcorrectiemechanisme’ dat de Commissie eind november presenteerde, was (bewust) een onmogelijk vehikel. Het plafond van 275 euro per megawattuur was zo hoog, dat het zelfs de piekprijzen van augustus niet had gedempt. Voorstanders van de price cap reageerden boos (‘dit is een lachertje’). Feit is dat de Commissie gehoor gaf aan de ambigue boodschap van de regeringsleiders tijdens hun EU-top in oktober, waar ook de tegenstanders (Nederland en Duitsland: pas op de energiezekerheid!) zich stevig roerden.

Sindsdien onderhandelen minister Jetten en zijn EU-collega’s over steeds andere varianten op hetzelfde thema: een uitruil tussen de hoogte van de prijs (betaalbaarheid) en waarborgen om gastekorten te voorkomen (energiezekerheid). Als het prijsplafond omlaag gaat, moeten de waarborgen omhoog en vice versa.

Armageddon

Begin deze maand mengde de Europese Centrale Bank zich in de discussie. De ECB waarschuwt dat het voorgestelde correctiemechanisme tot financiële instabiliteit in de eurozone leidt als handelaren hun transactie-risico’s niet meer kunnen afdekken. Bovendien bestaat het gevaar dat een deel van de openbare gashandel verschuift naar meer vertrouwelijke bilaterale afspraken die niet onder het prijsplafond vallen, wat handelaren makkelijker naar een faillissement duwt.

De ICE-beurs ziet dezelfde risico’s en stelt dat de voorziene invoering van het prijsplafond op 1 januari onverantwoord is. ICE zegt om de handelaren te beschermen desnoods de Europese TTF-gasmarkt uit Amsterdam weg te halen. Over de gevolgen daarvan maakten EU-ambtenaren zich vrijdag in toenemende mate zorgen.

Waarschuwingen zijn normaal in politieke strijd maar niet altijd gefundeerd. Tijdens de eurocrisis voorspelde de ECB een financieel armageddon als de eurolanden de Griekse banken zouden dwingen mee te betalen aan de sanering van de Griekse staatsschuld. Die ‘scheerbeurt’ van de Griekse banken ging door – met de Nederlandse minister van Financiën Jan Kees de Jager als groot pleitbezorger – en de implosie van de euro bleef uit.

Gasexperts en EU-ambtenaren beamen dat niemand precies weet wat de gevolgen zijn van een prijslimiet voor gas. Waarborgen voor als het verkeerd dreigt te gaan – het plafond er snel afhalen als de lng-tankers Europa mijden – worden gezien als een reddingstouw voor als je al in het ravijn bent gevallen.

Ambtenaren vragen zich af waarom de EU zo veel risico’s wil nemen met een prijsplafond dat bedoeld is voor zeven maanden. Daarna moet een geheel nieuw prijsmechanisme rust op de gasmarkt brengen.