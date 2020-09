Toenemende druk op Ollongren om in te grijpen bij huren

Minister Kajsa Ollongren dinsdag tijdens het wekelijkse vragenuur in de Tweede Kamer. Beeld ANP

Haagse bronnen melden dat woningcorporaties volgend jaar in elk geval een korting van 200 miljoen krijgen op de zogenoemde verhuurdersheffing. Met die meevaller kunnen de corporaties huurders tegemoetkomen die door de coronacrisis in de financiële problemen zijn gekomen.

De linkse oppositie sprak dinsdag honend over een ‘doekje voor het bloeden’ en wil de druk op Ollongren de komende tijd verder opvoeren. Partijen als PvdA, SP en GroenLinks zien het woonbeleid van de D66-bewindsvrouw als een belangrijk campagneonderwerp voor de komende verkiezingen en willen dat het kabinet ingrijpt in de huurmarkt. Voor de PVV geldt hetzelfde.

Grote stijging

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bleek eerder deze week dat de huren sinds 2014 niet meer zo hard zijn gestegen. Per 1 juli lagen ze gemiddeld 2,9 procent hoger dan een jaar eerder. De huren van sociale huurwoningen die niet in handen zijn van een woningcorporatie maar van particulieren stegen het meest, met 3,4 procent. Daarna volgden de vrijesectorwoningen met 3 procent. Bij corporatiewoningen was de stijging 2,7 procent.

Ollongren moest zich dinsdag tijdens het vragenuurtje opnieuw verweren tegen scherpe kritiek op haar beleid. Wilders noemde haar ‘een elitaire minister van asociale zaken die lak heeft aan huurders, waarvan 50 procent niet kan rondkomen.’ Volgens SP-leider Lilian Marijnissen heeft Ollongren 'keihard gefaald’. ‘Ze was gewaarschuwd, maar nu zijn de huren geëxplodeerd.’

Marijnissen verwees daarbij naar een motie die al in april is aangenomen door de Eerste Kamer om de huren tijdens de coronacrisis te bevriezen. Ollongren weigerde dat voorstel uit te voeren omdat een bevriezing volgens haar een negatieve invloed zal hebben op de investeringen op de woningmarkt. Ze vreest dat zowel de nieuwbouw als het onderhoud en de verduurzaming van bestaande woningen er onder zullen lijden. Ollongrens weigering kwam haar in de senaat op een motie van afkeuring te staan – iets wat geen minister meer is overkomen sinds 1875.

Inflatie meerekenen

Ollongren wees er in de Kamer op dat de huurstijgingen van het afgelopen jaar juist meevallen als de inflatie wordt meegerekend. In die periode was de inflatie 2,6 procent. Die inflatie wordt deels gecompenseerd via de uitkeringen en huurtoeslag. De reële huurstijging schommelt daardoor rond de 0,3 procent.

‘Dat is heel beperkt’, aldus de D66-minister. ‘Bij zittende huurders is zelfs sprake van een verlaging. Dat is in geen jaren voorgekomen. We moeten het grotere geheel blijven zien op de woningmarkt. Bij een huurbevriezing treffen we ook de partijen waarvan we willen dat ze bouwen en onderhoud plegen.’

Ollongren erkende wel dat mede door de coronacrisis een groep huurders in de knel komt, omdat ze een laag inkomen hebben en een relatief hoge huur. ‘Mensen die onvoldoende geholpen kunnen worden door de middelen die er zijn, gaan we tegemoetkomen.’

Maatschappelijk probleem

De oppositie nam daar geen genoegen mee. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer meent dat de minister ten onrechte suggereert dat slechts een kleine groep huurders in de problemen komt. Nijboer: ‘Bijna alle huurders hebben moeite om rond te komen. Het is echt een enorm maatschappelijk probleem. Dat krijgen we de minister niet aan het verstand gebracht.’

Op veel steun van andere regeringspartijen hoeft Ollongren niet te rekenen. VVD en CDA willen vooral dat de D66-bewindsvrouw meer doet om de woningbouw verder vlot te trekken.