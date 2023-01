Toenemende druk op Duitsland om Leopard 2-tanks aan Kyiv te leveren: ‘Tijd om na te denken wordt gebruikt om te doden’

Een demonstratie van de Leopard 2-tank in Duitsland. Beeld AP

De druk van bondgenoten neemt toe op Duitsland om eindelijk een knoop door te hakken over de levering van Leopard-tanks aan Kyiv. Verschillende Europese landen, onder meer Finland en Polen, zijn hiertoe bereid, maar zij hebben Duitse goedkeuring nodig om de in Duitsland gefabriceerde tanks aan Oekraïne te geven.

In Davos liet Scholz opnieuw weten dat Duitsland ‘nooit alleen optreedt en altijd met anderen, vooral de Verenigde Staten’. Duitse media meldden eerder al dat Scholz de levering van Amerikaanse Abrams-tanks als voorwaarde stelt om het groene licht te kunnen geven voor de Leopards. Maar de Amerikanen hebben laten weten dat dat er voorlopig niet in zit. Om verschillende operationele redenen vinden zij die tankminder geschikt voor inzet in Oekraïne.

Levering van Leopard 2-tanks is volgens defensie-experts de logische volgende stap om Oekraïne te helpen de patstelling aan het front te doorbreken. Westerse landen gaven al honderden oudere Sovjet-tanks aan Oekraïne, maar die voorraad is nu uitgeput. Volgens deze experts moet Oekraïne daarom, zoals eerder gebeurde met artillerie, overschakelen op westerse tanks, die daarbij als voordeel hebben dat ze zwaarder gepantserd zijn en grotere vuurkracht hebben. Alleen Leopold tanks, in gebruik bij meer dan tien Europese landen, zijn voldoende in voorraad om Kyiv binnen redelijke tijd aan meer tanks te helpen.

‘Levering moet sneller’

Oekraïense politici proberen deze week ook de druk op Duitsland op te voeren om nu snel een positief besluit te nemen, nadat verzoeken om tanks maandenlang werden genegeerd. President Zelenski zei woensdag in Davos dat er geen tijd te verliezen is. ‘De levering van westerse tanks moet sneller gaan dan een nieuwe invasie van Russische tanks’, zei hij. ‘De tijd die de vrije wereld neemt om na te denken, wordt door de terroristische staat gebruikt om te doden.’

Donderdag leverde hij indirect kritiek op de weifelende Duitse houding door, zonder Scholz bij naam te noemen, te zeggen: ‘Als je bijvoorbeeld zegt ‘ik geef tanks als iemand anders ook tanks geeft; ik ben machtig in Europa, ik help als iemand buiten Europa ook helpt’, dan lijkt me dat niet een juiste strategie.’

Eerder deze week liet het Verenigd Koninkrijk al weten veertien Challenger-tanks naar Oekraïne te sturen. Hoewel de VS op dit moment blijkbaar niet bereid zijn Abrams tanks te sturen, zouden ze naar verluidt wel gaan aankondigen dat ze gepantserde Stryker gevechtsvoertuigen gaan sturen, naast de al toegezegde Bradleys.

Marder-pantservoertuigen

De Amerikaanse minister van Defensie, Lloyd Austin, ontmoet donderdag voor het eerst zijn net aangetreden Duitse collega Boris Pistorius. Tegelijkertijd is er een ontmoeting van de Britse, Poolse en Baltische ministers van Defensie in Estland, waarvan verwacht wordt dat ze opnieuw een beroep zullen doen op Duitsland inzake de Leopard 2-tanks.

Er zijn signalen dat deze druk in Berlijn niet in goede aarde valt. Scholz wees er deze week nog maar eens op dat Duitsland een van de landen is met de grootste materiële bijdrage aan de ondersteuning van Oekraïne, onlangs nog met de Marder-pantservoertuigen. Een Duitse overheidsbron zei tegen Reuters: ‘Het leveren van tanks aan Oekraïne is geen taboe. Maar zulke kwesties zullen behandeld blijven worden in trans-Atlantische samenwerking.’