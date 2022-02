Toename op ic’s door omikron blijft uit in Nederland (en de meeste buurlanden)

Verplegend personeel op de ic-afdeling van het Maastricht UMC. Beeld Marcel van Hoorn / ANP

Torenhoge omikronpiek leidt niet tot grote drukte op Nederlandse ic’s

De torenhoge besmettingscijfers in Nederland leiden momenteel niet tot grote drukte op de intensivecareafdelingen. De situatie in de ziekenhuizen ziet er anders uit dan tijdens de vorige winterpiek. Terwijl de bezetting op gewone verpleegafdelingen alweer ruim een week oploopt, vertoont de bezetting op de ic nog altijd een dalende lijn. Tijdens vorige golven volgde de ic-bezetting veel sneller de trend van de verpleegafdelingen, maar dit verband is deze keer ontkoppeld. De huidige ic-bezetting is mede daardoor momenteel driemaal zo laag als het vorige piekaantal.

In de afgelopen week daalde het aantal covidpatiënten op de ic met 10 procent naar 214. Er zijn deze week wel meer nieuwe ic-patiënten opgenomen dan vorige week, maar omdat er meer patiënten werden ontslagen daalde het aantal bezette bedden. De gewone corona-afdelingen zien het aantal nieuwe patiënten al bijna twee weken oplopen.

Het aantal gemelde besmettingen is momenteel bijna acht keer zo hoog als bij de vorige winterpiek.

Aantal covidpatiënten op Belgische intensivecareafdelingen neemt ietwat toe

België is momenteel het enige buurland waar de omikrongolf leidt tot een duidelijke toename van covidpatiënten op de intensivecareafdelingen. De Belgische gezondheidsautoriteiten verwachten dat de ic-bezetting in de loop van februari weer zal afnemen. Vorige week werd de piek in de besmettingscijfers bereikt, en ook de toename van nieuwe opnamen lijkt te vertragen. Frankrijk en Duitsland, die voor de opkomst van omikron nog te maken hadden met een deltagolf in het ziekenhuis, zien een stabilisatie op de intensive care. In het Verenigd Koninkrijk en Denemarken laten de ic-cijfers een duidelijke daling zien. Beide landen lieten onlangs vrijwel alle coronamaatregelen los.