Toename besmettingen zet kabinet onder druk: mogelijk donderdag aanscherping maatregelen

Premier Mark Rutte en Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in juni tijdens een persconferentie. Beeld ANP

Donderdagochtend overlegt De Jonge eerst in Den Haag met de 25 veiligheidsregio’s, die vertegenwoordigd zullen worden door vijf burgemeesters uit alle windstreken. Naast Femke Halsema (Amsterdam) en Achmed Aboutaleb (Rotterdam) – de steden waar de zorgen het grootst zijn – , schuiven Hubert Bruls (Nijmegen), Theo Weterings (Tilburg) en Koen Schuiling (Groningen) aan. Daarna hakt het kabinet de knoop door.

Volgens ingewijden zal er in ieder geval worden gesproken over de introductieweken van studentenverenigingen, die in augustus op meerdere plekken in het land zullen plaatsvinden. Gevreesd wordt dat de introweken uitgroeien tot brandhaarden, doordat feestende studenten onder invloed van alcohol de anderhalve meter negeren.

Ook andere grote evenementen zijn een punt van zorg, zoals de herstart van het betaald voetbal. In de aanloop spelen clubs deze maand oefenwedstrijden, waarvoor in veel gevallen ook kaartjes worden verkocht. Zo laat Feyenoord zondag 7.000 supporters toe voor de wedstrijd tegen stadgenoot Sparta. Dat is veel minder dan de maximale capaciteit in de Kuip (47.500 toeschouwers), maar betekent altijd nog een samenkomst van duizenden mensen op één plek.

De vraag is of eventuele nieuwe maatregelen regionaal of landelijk worden ingevoerd. Het coronadashboard, dat de situatie per regio inzichtelijk maakt, biedt ruimte voor maatwerk. Toch noemen bronnen het goed denkbaar dat het kabinet (ook) landelijk de teugels aantrekt.

‘Beleid onnavolgbaar’

De aanzwellende roep om nieuwe maatregelen maakt nog eens duidelijk dat de periode van relatieve ontspanning over het coronavirus voorbij is. Vorige week kregen de burgemeesters het kabinet al zo ver om proeven met mondkapjesplichten mogelijk te maken. In eerste instantie wilde het kabinet alleen experimenten toestaan in Amsterdam en Rotterdam, maar tijdens een overleg in Utrecht moest minister Van Ark (Medische Zorg) bakzeil halen.

Een tegenstander van de mondkapjesplicht is gekleed in mondkapjes als bikini, tijdens een demonstratie op de Lijnbaan in Rotterdam. Beeld ANP

Burgemeester Aboutaleb greep de invoering van de plicht in Rotterdam woensdag aan om te pleiten voor het terugdraaien van een aantal versoepelingen. Hij ging niet in op specifieke maatregelen, maar maande het kabinet wel tot een sneller besluit dan rond de mondkapjes. ‘We zijn nu twee weken verder en voeren de plicht nu in. Dat zijn kostbare weken.’

De persconferentie van donderdag, die niet wordt voorafgegaan door een overleg van het Outbreak Management Team (OMT), is ook een antwoord op de kritiek dat het kabinet midden in het coronaseizoen ‘op vakantie is’. Een van de luidste vertolkers van dat geluid is PvdA-leider Lodewijk Asscher, die stelt dat het kabinet te onzichtbaar is en het beleid onnavolgbaar.

Asscher wilde nog deze week de Tweede Kamer terugroepen van reces voor een debat over de huidige situatie. Daar stemde de coalitie niet mee in. Asscher kreeg wel steun voor een later debat, volgende week woensdag. Op die dag stond al een commissievergadering over het coronavirus gepland. Dat debat krijgt nu een ‘upgrade’ en verhuist naar de plenaire zaal. Ook Rutte en De Jonge zullen daarbij aanwezig zijn.