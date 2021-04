Toename besmettingen vooral bij jongeren, bijna 1 miljoen Nederlanders volledig ingeënt

Meer besmettingen gemeld, instroom ziekenhuizen daalt langzaam

De afgelopen week zijn bijna 54 duizend besmettingen gemeld, 5,3 procent meer dan de week daarvoor. Bij zestigers en zeventigers stabiliseert het aantal meldingen zich, bij 80-plussers zijn minder besmettingen gemeld. In de andere leeftijdsgroepen is een toename zichtbaar, vooral bij 30-minners. Doordat steeds meer ouderen gevaccineerd zijn neemt het aandeel van jongeren ook in het ziekenhuis toe. Het RIVM meldt dat meer patiënten nu thuis kunnen blijven, de huisartsen hebben meer mogelijkheden om de zieken te behandelen.

Op dinsdag zijn 385 nieuwe patiënten opgenomen, het hoogste aantal dit jaar op een dag. Dagcijfers kunnen sterk fluctueren, op weekbasis daalt de instroom van nieuwe patiënten langzaam. Gemiddeld werden de afgelopen week dagelijks 295 nieuwe patiënten opgenomen, iets minder dan de 310 van de week daarvoor, zo blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding.

Een op de tien personen test positief

Bijna 494 duizend Nederlanders gingen vorige week naar de GGD-teststraten, iets meer dan de week daarvoor. Het deel van de testen dan positief blijkt neemt voor de vijfde week op rij toe naar 10,1 procent, vorige week was dit 9,6 procent. Voor het eerst zitten hier ook mensen bij die naar aanleiding van een positieve zelftest naar de teststraat zijn gegaan. Om hoeveel personen dit gaat is nog niet bekend, onduidelijk is dus ook wat de zelftesten voor invloed hebben op het percentage positieve testen.

Bijna 1 miljoen Nederlanders volledig gevaccineerd, vorige week iets meer prikken dan gepland

Ruim 3,6 miljoen Nederlanders hebben tenminste één dosis coronavaccin ontvangen, dat is bijna 26 procent van alle 18-plussers. Zo’n 943 duizend personen ontvingen daarnaast ook een tweede dosis en zijn daarmee volledig gevaccineerd. Dit blijkt uit cijfers van het RIVM. In de week tot 18 januari zijn 795 duizend mensen ingeënt, vooral thuiswonende ouderen. Dit is net iets meer dan de geplande 757 duizend prikken. De exacte vaccinatiegraad per leeftijdsgroep kan het RIVM niet meer berekenen, omdat de prikken door verschillende instanties worden gezet. Op dit moment zijn de huisartsen, GGD’s en artsen in zorginstellingen aan het vaccineren. Alleen bij de GGD’s wordt het aantal prikken exact geteld, de rest wordt geschat op basis van de leveringen. Wel is bekend dat inmiddels de meeste gevaccineerde 80-plussers ook een tweede prik hebben gekregen.