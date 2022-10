Toename aantal gokkende jongeren baart Kamer zorgen, maar reclameverbod loopt vertraging op

Reclamezuil op Schiphol waarop Wilfred Genee en Dick Advocaat online-gokken aanprijzen. Het opvoeren van dit soort rolmodellen in gokreclames is inmiddels verboden. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Een jaar na de inwerkingtreding van de Wet kansspelen op afstand, die legaal online gokken mogelijk maakt, worstelt de Tweede Kamer met allerlei neveneffecten. Vooral het toegenomen aantal jongeren dat gokt, baart Kamerleden zorgen. Een op de vijf jongvolwassenen (18 tot 23 jaar) heeft nu een spelersaccount, blijkt uit recent onderzoek. Het gemiddeld geleden verlies is 153 euro per maand.

Tijdens een Kamerdebat donderdag drongen SP, ChristenUnie, D66 en GroenLinks er bij minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming, D66) op aan de eerder dit jaar aangekondigde bijsturingen te versnellen. Alleen de VVD stond op de rem. VVD-Kamerlid Rudmer Heerema waarschuwde dat daarmee het beoogde doel van de nieuwe wet, gokkers begeleiden van illegale naar legale sites, in gevaar kan komen.

Vooral de uitwas aan reclames sinds oktober vorig jaar is veel partijen een doorn in het oog. Eerder al werden tussentijds ‘rolmodellen’ in tv-commercials verboden, om identificatie te voorkomen met bekende voetballers die gokken aanprijzen. In het debat werd duidelijk dat een algeheel verbod op ‘ongerichte’ reclames (op radio, tv en in de buitenruimte) niet, zoals toegezegd, op 1 januari van kracht wordt. De minister rekende voor dat vanwege de vereiste procedures 1 maart de eerst haalbare datum is.

WK-voetbal

‘Ik sta te popelen van ongeduld’, zei CU-Kamerlid Mirjam Bikker. Zij wees op het aanstaande WK-voetbal, een uitgelezen moment voor aanbieders om hun goksites onder de aandacht te brengen. Zij vreest ‘een reclamefeestje’. Inmiddels hebben 22 bedrijven een vergunning voor legaal online gokken. Dat waren er bij de invoering van de nieuwe wet nog maar tien; die groei is een ander punt van zorg voor de Kamer.

Minister Weerwind zei bereid te zijn aan de Raad van State te vragen het nog noodzakelijke advies van dat college te versnellen, maar kon geen garanties geven. Hij wees erop dat het aantal buitenreclames door zelfregulering van de goksector al is afgenomen en dat er niet langer voor tien uur ’s avonds op tv wordt geadverteerd. Weerwind beloofde ‘een moreel beroep’ te doen op de sector om tijdens het WK terughoudend te zijn.

Ook voor sportsponsoring komt een verbod, maar daar geldt een overgangstermijn van twee jaar. Weerwind zei dat met VVD-minister Conny Helder (Sport) te zijn overeengekomen om verenigingen de mogelijkheid te geven verplichtingen uit lopende sponsorcontracten na te komen. D66-Kamerlid Joost Sneller wees erop dat er juist nog steeds nieuwe, meerjarige contracten worden afgesloten, zoals bijvoorbeeld tussen NAC en Unibet. Sneller: ‘Zijn we met die termijn van twee jaar slecht gedrag aan het belonen?’

Reclamezuilen

SP-Kamerlid Michiel van Nispen stelde dat op deze manier ‘onze helden van de velden nog zeker twee jaar als reclamezuilen zullen rondlopen’. Maar Weerwind zei op dit punt ‘zorgvuldige afspraken over deze redelijke termijn’ te laten prevaleren. VVD’er Heerema wees erop dat de maatregel niet alleen de reguliere sport heel veel geld gaat kosten, maar dat ook evenementen zo in gevaar komen. ‘Daar heb ik geen signalen voor’, antwoordde Weerwind. ‘Er zijn voldoende andere geldschieters om sportieve evenementen mogelijk te maken.’

De bewindsman beloofde de Kamer volgende maand op nog een aantal andere zorgelijke punten terug te komen. Daartoe behoren de toezichthoudende rol van de Kansspelautoriteit, die moet ingrijpen als aanbieders hun zorgplicht om gokverslaving te voorkomen niet naleven. Aan de effectiviteit van deze KSA bestaat twijfel. Ook wil de Kamer weten of het mogelijk is wettelijke speellimieten op te leggen. ‘Een deksels moeilijk onderwerp’, volgens Weerwind.