Toename aantal besmettingen en opnames vlakt af: meer uitzicht op iets gunstiger scenario’s

Voor het eerst in maanden zijn er weer lichtpuntjes in het verloop van de corona-epidemie in Nederland. Het aantal besmettingen, maar ook het aantal ziekenhuisopnames stijgt minder snel. De kans op de gevreesde ‘derde golf’ in de prognoses is gehalveerd.

Tot dusver werd in modellen becijferd dat de corona-uitbraak afstevende op een piek van ergens tussen de 360 en 3.000 ic-patiënten eind deze maand. Een enorme onzekerheidsmarge, waarvan vooral de bovenkant zorgen baarde: de ic’s kunnen immers hooguit 1.700 patiënten aan.

Maar nieuwe doorrekeningen van het RIVM, waarin de Volkskrant inzage heeft gehad, voorzien eind deze maand nu hooguit 1.400 coronapatiënten op de ic, met een middenwaarde van zo’n 750 patiënten – precies het aantal ic-patiënten van dinsdag.

De oorzaak is een subtiele afbuiging in het model van de nog altijd toenemende aantal ic-opnames, legt RIVM-modelleur Jacco Wallinga uit. ‘Het model denkt: de groeisnelheid neemt af, we zijn dicht bij de piek. Het gevolg is dat scenario's met minder opnames aannemelijker worden.’

Alle kanten op

Waarmee niet is gezegd dat het einde ook echt in zicht is, benadrukt het RIVM. ‘Het kan nog steeds alle kanten uit. Ook hoge waardes zijn nog steeds mogelijk’, zegt Wallinga. ‘De ic’s liggen echt heel erg vol, en de aantallen nemen nog steeds toe. Terwijl we minder onderlinge contacten hebben dan vorig jaar tijdens de eerste golf.’

De afgelopen week begonnen meer wijzertjes gunstig uit te slaan, blijkt uit het wekelijkse cijferoverzicht van het RIVM. Zo stijgt het percentage mensen dat positief wordt getest in de teststraat nauwelijks, daalde het aantal vastgestelde besmettingen licht en was het aantal ziekenhuisopnames ongeveer net zo hoog als de week daarvoor. En dat terwijl de afgelopen week de avondklok een uur werd ingekort en er al een paar weken iets ruimer gelegenheid is om te winkelen.

Wellicht begint de oplopende immuniteit door te werken, oppert Wallinga. Inmiddels zijn haast drie miljoen doses vaccin toegediend, en zijn er steeds meer mensen die een infectie hebben doorgemaakt, zoals jongeren. ‘Hierdoor is er steeds meer immuniteit in een groep die de meeste contacten heeft’, aldus Wallinga. Overigens is de groep van 20 tot 24 jaar nog steeds kampioen corona: vorige week kwam 8,8 procent van alle besmettingen voor rekening van de jongeren.

Winstwaarschuwing

Een winstwaarschuwing geeft het RIVM ook. Zo blijkt uit cijfers uit Denemarken en het Verenigd Koninkrijk dat de ook in Nederland inmiddels dominante ‘Britse variant’ van het virus B.1.1.7 niet alleen besmettelijker is, maar ook een groter risico geeft op ziekenhuisopname. Dit zou de prognoses weer wat somberder maken.

Ergernis levert de naar beneden bijgestelde prognose het RIVM ook op. In De Telegraaf zei voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg dinsdagochtend de telkens weer andere voorspellingen ‘verwarrend’ te vinden, en het nieuwe aantal ‘nog steeds te hoog’. Kuipers, die moet kunnen inschatten hoeveel personeel de ziekenhuizen moeten inroosteren, hanteert een eigen, ruwere rekenwijze, die uitkomt op minder dan duizend ic-patiënten met covid-19 eind deze maand.

De afgelopen week werden 1.588 mensen opgenomen in het ziekenhuis, 45 minder dan de week ervoor. Op de ic belandden 376 mensen, een stijging van 59 ten opzichte van een week eerder. Bij elkaar opgeteld liggen er nu bijna 2.500 coronapatiënten in het ziekenhuis, zo’n 150 meer dan een week geleden.