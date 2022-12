‘Ha!’ klonk het enthousiast in de auto, ‘daar staat een bordje met “schaatsen op eigen risico”!’ Door schaatsliefhebbers wordt deze waarschuwing gezien als uitnodiging, net zoals dieven volgens mij aangetrokken worden door het bord ‘risicoparkeren’.

De zon was nog niet op maar de parkeerplaats bij de molen van Ankeveen stond al vol. Massaal betraden we het ijs als Bambi’s, maar we vonden onze slag, en daarna zag ik wat ik wel vaker zie op het ijs: iedereen was gelukkig.

Toen kwam de zon op boven de rietkragen, het ijs begon te lijken op schuimgebak; tijd voor vaste grond onder de voeten.

Bij de koek en zopie vertelde een vrouw dat er voor haar dit jaar geen wintersport in zou zitten. Het klonk als een hedendaags Dickensverhaal, totdat bleek dat de belemmering haar zoontje was, die altijd zeurde dat hij het koud had. De vrouw zuchtte gelaten, maar dapper: ‘Dus nu gaan we naar Bonaire. Nou ja, ook hartstikke leuk.’