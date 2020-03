Toen een paar personeelsleden positief testten, kwam het gevoel van urgentie snel

Het medisch personeel van het Amphia Ziekenhuis in Breda is bezig met de verplaatsing van patiënten omdat op de ic geen plek meer is. Beeld EPA

Op het bureau van David Schockman (41) staan niet alleen twee foto’s van zijn dochters, maar ook die van wielrenner Michele Scarponi en basketballer Kobe Bryant. De eerste staand op de pedalen, toegejuicht op een bergrug. De tweede met zijn dochter in zijn armen.

Schockman, een energiek ogende arts met helderblauwe ogen en een rossige baard, is de medisch manager van het operatiekamercomplex van Amphia. Hij maakt doorgaans de planning voor operatiekamers en verdeelt de capaciteit onder alle specialismen in het ziekenhuis. Sinds kort heeft hij nog een belangrijke rol: hij bedenkt met collega’s doemscenario’s en lost ze op voor ze zich voordoen. Samen hebben ze al weken geleden bedacht wat het ziekenhuis moet doen als de toestroom van coronapatiënten groter is dan de intensive care aankan.

De sporticonen op z’n bureau zijn Schockmans ‘memento mori’. Ze herinneren hem eraan dat het snel voorbij kan zijn. Scarponi werd tijdens een training doodgereden door een bestelwagen, Bryant kwam met zijn dochter om bij een helikoptercrash. ‘Ze waren even oud als ik’, zegt Schockman. ‘Ik heb ideeën wat ik met het leven wil, die hadden zij ook.’

Wat hij er vooral mee wil zeggen: neem het leven niet voor lief. Probeer iets van betekenis te doen in de tijd die je hebt.

Dat laatste heeft hij de afgelopen weken in elk geval gedaan. Het is bijna niet meer voor te stellen, maar begin maart dacht een groot deel van Nederland nog dat het coronavirus aan hen voorbij zou gaan. Zelfs in het ziekenhuis was volgens hem nog niet iedereen doordrongen van de ernst. Schockman en een aantal collega’s wel. Italiaanse taferelen, waar artsen soms moesten kiezen wie ze wel of niet konden behandelen, wilden ze koste wat kost voorkomen.

Samen met Merijn Kant, medisch manager van de intensive care, ging Schockman aan de slag. Hoe zouden ze de intensive care kunnen uitbreiden? Hoeveel ernstig zieke coronapatiënten zouden zij maximaal kunnen opvangen als het er op aan zou komen?

De uitslaapkamer en de verkoever, de plek waar patiënten bijkomen na hun narcose, bestempelden ze als noodafdeling. Dat was het begin. Schockman somt op: ‘Beademingsapparaten, spuitpompen, computers en bewakingsmonitoren en dan nog alle accessoires. Waar moesten we het vandaan halen?’

Een gelukje: toen de nieuwe intensive care van het ziekenhuis in november in gebruik werd genomen, kwamen er ook nieuwe beademingsapparaten. De oude machines gingen retour fabrikant. Een deel is terug en wordt door de technische dienst getest voor ze hun oude werk kunnen hervatten.

Dat was niet genoeg. Ook van de operatiekamers moest personeel en apparaten komen. Geplande operaties moesten worden geannuleerd. Specialisten die nog minder goed doordrongen waren van de bedreigingen van het virus moesten worden overtuigd. ‘We hadden een coalition of the willing nodig’, zegt Schockman. ‘En momentum.’

Moeilijk bleek dat uiteindelijk niet. In de week na carnaval hadden personeelsleden van het ziekenhuis klachten die pasten bij corona. Volgens de richtlijnen van het RIVM moesten zij zich laten testen. Al snel bleken er een paar positief. Schockman: ‘Toen kwam het gevoel van urgentie snel.’

In zijn achterhoofd houdt Schockman er rekening mee dat deze week het eerste deel van de noodafdeling open moet. ‘Een stilte voor de storm waarvan je niet zeker weet of hij ook komt’, beschrijft hij de situatie. Toen hij begon aan de voorbereidingen droomde hij er veel over. ‘Maar nu alles klaar is heb ik rust.’