Toegangswegen Urk afgesloten; politie arresteert twee verdachten na massale vechtpartij

Maandagavond leidde een ruzie over een meisje tot grote ongeregeldheden in Urk. Tientallen lokale jongeren omsingelden het huis van een 18-jarige Nederlands-Marokkaanse jongen. Volgens zijn familie drongen twee jongeren uit de groep hun huis binnen en raakten ze in gevecht met het gezin. Daarbij zou de moeder lichtgewond zijn geraakt. Drie bewoners van het huis hebben daarop aangifte gedaan bij de politie.

De jongen was al langer impopulair in Urk, zegt de familie tegen Omroep Flevoland. Twee jaar geleden werd hij in elkaar geslagen. Zijn familie kreeg toen een schadevergoeding. Toen zijn vader vervolgens een Mercedes kocht, ontstond er afgunst, zegt de familie. Die zou ten grondslag liggen aan de escalatie van het conflict maandagavond.

De ruzie begon tussen de jongen en een andere deelnemer aan de WhatsAppgroep voor Urkse jongeren met opgevoerde brommers. Een van de twee zou iets onaardigs hebben gezegd over een meisje met wie beiden hadden gedatet. De twee spraken af hun geschil maandagmiddag bij een lokale snackbar te beslechten. Daar werd de jongen opgewacht door een groep van ‘vijftien tot twintig jongeren’, aldus de snackbareigenaar tegenover het dagblad De Stentor.

De politie bracht hem naar huis. Daar escaleerde de ruzie alsnog en moest de politie ingrijpen. Een verslaggever van Omroep Flevoland die aanwezig was bij het huis kreeg een rookbom in zijn busje gegooid.

‘Kogels eten’

Een van de verdachten, een 18-jarige jongen uit Urk, meldde zich dinsdagmiddag op het politiebureau, maar daarmee is de storm in Urk nog niet gaan liggen. In verscheidene Urkse WhatsAppgroepen werd opnieuw opgeroepen om de 18-jarige jongen aan te pakken, meldt Omroep Flevoland. Op internet verscheen een dreigfilmpje van een man met een neppistool. ‘Ik heb een berichtje voor je, man. Je gaat kogels eten, vriend.’ Ook deze 21-jarige Urker is inmiddels aangehouden.

Ondanks een oproep van de burgemeester van Urk om weg te blijven bij rellen en incidenten, is het dinsdagavond opnieuw onrustig in het vissersdorp. Een woordvoerder van de politie laat weten dat ze in grote getale aanwezig is. Enkele toegangswegen tot het dorp zijn afgesloten, andere worden streng gecontroleerd. ‘Je moet een goede reden hebben om vanavond naar Urk te komen. ’