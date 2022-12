Buiten was het guur en nevelig, maar binnen werd de Misa Criolla gespeeld. Dat is heerlijke muziek, om niet te zeggen: opzwepend. Toch zaten wij allemaal stil, want wij waren en bleven Nederlanders. Tijdens de toegift werd er vanaf het podium duidelijk gemaakt dat wij mee mochten klappen. Dat deden wij, dankbaar voor de toestemming.

En toen stond er ineens één man op. In een zee van zittenden klapte hij staande. Hij had gelijk, de muziek vroeg erom, maar verder durfde niemand. Hij zag eruit als een gepensioneerde accountant en zo bleek maar weer eens dat de ware rebellen niet te herkennen zijn aan hun uiterlijk.

Na het klapstuk kwam er nog een stil en gevoelig couplet en stond de rebel ineens met lege handen. Wat nu. Langzaam liet hij zich terugzakken op zijn stoel. Toen daarna iedereen ging staan, bleef hij zitten. Ik zei het toch: een rebel.