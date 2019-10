Toch weer extra Amerikaanse troepen naar Syrië, om olie te beschermen

Russische militairen patrouilleren in de buurt van de Syrische stad Amuda, in het noordoosten van het land. Beeld AFP

Het ministerie van Defensie gaf geen verdere details over hoeveel of wat voor soort extra troepen er worden gestuurd, maar Amerikaanse media melden dat het in elk geval zou gaan om tanks en bijbehorende manschappen.

Woensdag had Trump al gezegd dat ‘we de olie hebben veiliggesteld en daarom houden we een klein aantal Amerikaanse troepen in het gebied waar ze olie hebben.’

Een dag later voegde hij daar op Twitter aan toe dat hij een goed gesprek had gehad met Mazloum Abdi, de commandant van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), en dat ‘het tijd is voor de Koerden om naar de olieregio te gaan’.

Amerikaanse media berichten dat het Trump vooral te doen is om de olievelden in de Syrische provincie Deir el-Zour. De militaire top van de VS zien dat gebied als cruciaal om een terugkeer van IS in de regio te voorkomen.

I really enjoyed my conversation with General @MazloumAbdi. He appreciates what we have done, and I appreciate what the Kurds have done. Perhaps it is time for the Kurds to start heading to the Oil Region! Donald J. Trump

The Oil Fields discussed in my speech on Turkey/Kurds yesterday were held by ISIS until the United States took them over with the help of the Kurds. We will NEVER let a reconstituted ISIS have those fields! Donald J. Trump