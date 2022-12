Toch prettig om weer eens een driekleur te zien wapperen die niet is omgedraaid

Uit mijn column van afgelopen maandag viel op te maken dat ik naar het voetbal had gekeken, en er nog plezier aan had beleefd ook. Daags nadien lieten lezers me weten dat zij mijn columns voortaan boycotten, omdat zij ‘wél consequent’ zijn. Wat nu? Met de Kerst in aantocht kan niemand zich permitteren om aan de verkeerde kant van de morele streep te belanden. Herstelwerkzaamheden zijn geboden. Maar welke?

Zeggen dat ik niet-kijken een nogal zinloze vorm van protest vind nu het toernooi eenmaal een feit is, maakt het vast alleen maar erger. Dat het zo prettig is om weer eens Nederlandse vlaggen te zien wapperen die niet zijn omgedraaid: niet onwaar, maar toch een zwaktebod. Blijft over het argument dat een journalist zich nu eenmaal breed moet informeren. Maar wat als die foto opduikt waarop ik brullend mijn armen in de lucht steek?

Ik zie geen uitweg, ik moet ondergronds. Argentinië zegt u? Wat is daarmee?