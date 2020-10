Toch geen windturbines in het Gein, wel zorgen om ‘snode plannen van omliggende gemeenten’

Beeld ANP

Een motie van CDA, VVD en D66 om het gebied, waar de als Unesco-werelderfgoed beschermde Stelling van Amsterdam doorheen loopt, uit te sluiten als zoekgebied kon donderdagavond rekenen op een ruime meerderheid van de gemeenteraad in De Ronde Venen. Het college heeft al toegezegd de motie uit te voeren.

Wethouder Kiki Hagen (D66, duurzaamheid) vindt het ‘jammer maar begrijpelijk’, zegt een woordvoerder. ‘Het gebied is van een unieke schoonheid, maar we hadden er bewust voor gekozen om vooraf geen gebieden uit te sluiten, zodat alle bewoners evenveel kansen hebben. Nu wordt de kaart iets kleiner. Elk gebied heeft voor- en nadelen.’

De spanningen in de omgeving van Abcoude liepen de laatste tijd hoog op, zoals de Volkskrant eerder beschreef. Een deel van het dorp is fel tegen de mogelijke plaatsing van windmolens in Het Gein, waarvoor een vergevorderd plan van vijf boeren klaarlag, en vroeg het gebied alvast uit te sluiten. De zoekgebieden voor de windmolens worden eigenlijk pas in het voorjaar van 2021 besproken. Een petitie tegen de windturbines werd ruim 4.500 keer ondertekend.

Grenzen

‘Wij zijn erg blij met dit besluit, maar blijven waakzaam’, zegt Rien Leemans van vereniging Spaar Het Gein. ‘Ik zie hier geen haken en ogen meer aan, de windmolens komen er niet in Het Gein. Wel maken we ons nog zorgen over de snode plannen van omliggende gemeenten.’

Zo zou Amsterdam mogelijk windturbines willen plaatsen in Gaasperzoom, vlakbij de provinciegrens – Het Gein en Abcoude liggen net in de provincie Utrecht. Ook zouden er aan de andere kant van het Amsterdam-Rijnkanaal nog windturbines geplaatst kunnen worden die zichtbaar zijn vanuit het Gein. Windmolens worden vaak bij de grens van een provincie geplaatst, omdat bewoners aan de andere kant van de grens dan geen bezwaar kunnen aantekenen.

Waar de windturbines wel moeten komen in De Ronde Venen is nog onduidelijk. In veel gebieden in de gemeente vormen hoge windmolens een probleem, omdat het beschermd natuur is of een aanvliegroute naar het nabijgelegen Schiphol. In november en december vinden er nieuwe inspraakavonden plaats om samen met bewoners te kijken waar het mogelijk is om de windmolens te plaatsen, die nodig zijn om de doelen te halen die in de Regionale Energiestrategie gesteld zijn.