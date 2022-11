Toch geen OneLove-armband tegen Senegal: ‘Ik heb sterk de indruk dat dit onder druk van Qatar is’

Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk met de OneLove-band tijdens een Nations League-wedstrijd tussen Nederland en België. Beeld ANP

Dag Willem, Nederland speelt de eerste wedstrijd vanmiddag tegen Senegal. Aanvoerder Virgil van Dijk zou de OneLove-armband dragen, maar doet dat nu toch niet, omdat hij anders geel dreigt te krijgen. Wat vind je daarvan?

‘Ze zijn nu toch gezwicht voor de druk van de wereldvoetbalbond Fifa. Ik vind dat echt heel slecht. Zeven landen zouden die band dragen. Waarom zeggen die dan niet allemaal: ‘We doen het toch?’ Ik zou de Fifa negeren, maar wij hebben makkelijk praten, vindt de KNVB. Zij denken strategisch over hoe ze met de Fifa om moeten gaan. Ze willen het WK voor vrouwen organiseren in 2027, samen met Duitsland en België.

‘Nederland kan er niets aan doen dat het WK in Qatar is. Het alternatief voor niet gaan, zou onder meer deze actie zijn. Daar zetten ze nu ook bruut een streep door. Die band is ook helemaal niet een lhbti-regenboog, maar spreekt zich uit tegen alle vormen van discriminatie.

‘Officieel heeft de Fifa alleen gezegd: ‘Het tenue moet in orde zijn.’ Er zijn voorschriften waar shirt en aanvoerdersband aan moeten voldoen. Maar ik heb sterk het idee dat dit onder druk van Qatar is gebeurd, net als dat de bierverkoop ineens werd beperkt.’

Je loopt nu ongeveer een week rond in Qatar. Wat valt je op?

‘Vorig jaar ben ik er al een keer een week geweest tijdens de Arab Cup. Het is een apart land, zoveel is wel duidelijk. Je hebt ongekende rijkdom, maar ook flinke armoede. De Qatarezen die in hun traditionele gewaden in groepjes door de stad lopen, en dan de arbeiders die het werk doen. Het is een standenmaatschappij.’

Heb je het idee dat je helemaal vrij je werk kunt doen?

‘Misschien kijken ze wel mee in m'n telefoon, dat weet ik niet. Maar dat weet ik ook in Nederland niet. Ik schrijf in ieder geval wat ik wil, er is niemand die mij vertelt wat ik moet schrijven. Maar goed, ik schrijf vooral over voetbal. Dat zijn niet het soort stukken die correspondent Jenne Jan Holtland schrijft, die hier ook is.

‘Je ziet wel dat het allemaal vrij kunstmatig is hier. De Qatarezen willen in een positief daglicht staan. Ze doen erg hun best, maar zijn ook bang. Als je ergens een minuut stilstaat, vragen ze of je door wilt lopen en of ze je ergens mee kunnen helpen. Ze hebben natuurlijk nog nooit zoiets groots georganiseerd.’

Het WK is gisteren begonnen, met Qatar tegen Ecuador. Qatar zal er vast iets anders van verwacht hebben, ze verloren met 0-2.

‘Ja, supporters verlieten het stadion al vroeg, ze gingen in hun gekoelde auto weer naar huis. Ze zijn hier ook niet gewend wedstrijden in een stadion te kijken. Dit is geen voetballand, en dat is wrang. Er staan hier acht stadions in een soort Disneyachtig park, of ergens midden in de woestijn. Die worden na het WK weer afgebroken.

‘Dat blijft allemaal als een molensteen om dit WK hangen, maar dat betekent niet dat er geen mooie wedstrijden gespeeld kunnen worden. Alleen moet je dit nooit meer doen op deze manier. Dit toernooi is als het rijke jongetje dat mee mag voetballen op het schoolplein, omdat hij de bal heeft meegenomen.’

En Nederland speelt vanmiddag dus zijn eerste wedstrijd. Senegal mist zijn sterspeler Sadio Mané. Wat kunnen we verwachten?

‘Dat is wel een groot verschil, maar ook zonder Mané heeft Senegal een goede ploeg. Vier jaar geleden zijn ze op een bizarre manier uitgeschakeld. Toen stonden ze in de poule gelijk met Japan, met een gelijk doelsaldo. Uiteindelijk gaf het fairplayklassement de doorslag, ze hadden één gele kaart meer gehad.

‘Mané behoort tot de beste vijf voetballers van dit moment, hij is belangrijker voor Senegal dan Memphis Depay voor Nederland. Maar Senegal heeft ook andere, technisch vaardige en fysiek sterke spelers. Het is de kampioen van Afrika, dus dit is wel de sleutelwedstrijd voor Nederland.’

Bij Nederland lijkt Andries Noppert te gaan keepen, de doelman van Heerenveen. Dat zou wel een verrassing zijn.

‘Ik hou me nooit zo bezig met het jagen op de opstelling voor de wedstrijd, maar het zou zeker opvallend zijn. Dat Van Gaal Noppert meeneemt voor eventuele penalty’s, snap ik. Hij is 2.03 meter groot en heeft een enorme reach. Dat hij ook kans maakt op een basisplek, is wel een gok.

‘Het kan ook zijn dat Van Gaal Noppert alleen tegen Senegal opstelt. Dat land is sterk in de lucht. Het kan imponerend zijn om dan tegenover zo’n lange keeper te staan.

‘Het is ook een beetje kiezen voor de minst slechte. Nederland heeft geen heel sterke keepers. Justin Bijlow is soms goed, maar maakt ook rare uitglijders. Pasveer is de laatste tijd niet in vorm. Noppert heeft nul ervaring op dit niveau, het zou zijn debuut zijn. Misschien doet hij het geweldig, dan kan Van Gaal weer zeggen dat hij het goed gezien heeft.’