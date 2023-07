Toch eenmalige energiecompensatie voor uitwonende studenten met aanvullende beurs

Een student doet de was in zijn woning in Rotterdam-Noord. Beeld Arie Kievit / de Volkskrant

Het kabinet komt met de speciale regeling nadat de rechter meerdere uitspraken had gedaan in het voordeel van studenten die energietoeslag eisten. Zo oordeelde de rechtbank in Utrecht in april nog dat studenten in die gemeente ten onrechte geen toeslag hadden gekregen en dat de groep niet uitgesloten had mogen worden van de regeling.

Eerder waren er vergelijkbare rechtelijke uitspraken in Amsterdam en Nijmegen. Als gevolg van dit succes bij de rechter waren er duizenden zaken van studenten in voorbereiding, bleek uit een rondgang van de Volkskrant.

Over de auteur

Hessel von Piekartz is politiek verslaggever voor de Volkskrant en schrijft over de volksgezondheid, pensioenen en sociale zekerheid. Hij werd in 2022 genomineerd voor de journalistieke prijs De Tegel.

De minister had al aangekondigd de recente uitspraken mee te wegen in haar wetsvoorstel. Met de tegemoetkoming van 400 euro voor deze specifieke groep doet de wet volgens Schouten nu ‘recht aan enkele rechterlijke uitspraken’ en het advies van de Raad van State.

Niet voor alle studenten

De regeling geldt dus niet voor alle studenten. Wie nog bij zijn of haar ouders thuis woont of geen aanvullende beurs ontvangt, kan geen aanspraak maken op de compensatieregeling. De minister heeft voor die afbakening gekozen omdat ‘de financiële situatie van studenten een gedeelde verantwoordelijkheid is van overheid, ouders en de student zelf’.

Bovendien gaat het nadrukkelijk niet om een ‘energietoeslag’ voor studenten, maar om een ‘eenmalige tegemoetkoming’, zegt een woordvoerder. Studenten worden juist wettelijk uitgesloten van de regeling die vorig jaar werd opgetuigd om minima te steunen voor de gestegen energiekosten. Het eenmalige bedrag wordt dan ook niet door gemeenten maar door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) uitgekeerd.

Niet alle studenten die in aanmerking komen voor de regeling kunnen met het wetsvoorstel worden bereikt. Zo beschikt DUO niet over de benodigde gegevens van studenten die langer studeren dan de tijd die voor hun studie staat – omdat zij niet langer recht hebben op een zogenoemde prestatiebeurs is het niet relevant om te weten of zij uitwonend zijn. Het kabinet kijkt nog hoe deze groep toch te bereiken is.

Studenten die in aanmerking komen voor de compensatie moeten hoe dan ook nog even wachten, want de Tweede Kamer en de Senaat moeten nog instemmen met het voorstel.

Nieuwe energietoeslag

Naast de speciale regeling voor studenten komt Schouten ook met een nieuwe energietoeslag. Al tijdens Prinsjesdag vorig jaar was aangekondigd dat gemeenten net als in 2022 een bedrag mochten uitkeren aan huishoudens die moeten rondkomen van een inkomen rond het sociaal minimum.

Gemeenten konden daarom de energietoeslag over vorig jaar – die in totaal 1.300 euro bedroeg – de afgelopen maanden verhogen met 500 euro. Dat bedrag mag dit jaar nog met 800 euro worden verhoogd zodat de energietoeslag ook in 2023 uitkomt op 1.300 euro. Gemeenten die nog geen geld hebben uitgekeerd mogen dit jaar nog het gehele bedrag overmaken.