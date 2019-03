Toch chroom-6-schadevergoeding voor oud-militair

Meer over chroom-6: Defensie erkent aansprakelijkheid chroom-6-ziekten; verzweeg gezondheidsrisico’s voor medewerkers

Vorig jaar ging Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie diep door het stof voor oud-medewerkers die ziek zijn geworden door het werken met chroom-6.

AFBROKKELENDE NAGELS, OVERAL JEUK EN KANKER: MOET DEFENSIE STRAKS BEWIJZEN DAT HET NÍÉT DOOR CHROOM-6 KOMT?

Oud-medewerkers van Defensie die jarenlang tijdens hun werk zijn blootgesteld aan de gevaarlijke stof chroom-6 moeten hun zaak tegen de staat uitvechten via de bestuursrechter. Dat oordeelde de rechtbank in Maastricht in februari. Lees het uitgebreide achtergrondverhaal en interviews met drie gedupeerden.

WAT IS CHROOM-6, EN HOE GEVAARLIJK IS HET?

Chroom-6 is in feite een handig goedje: deze geproduceerde variant van natuurlijk chroom hecht zich gemakkelijk aan allerlei andere metalen en kan verwerkt worden in onder meer hout, verf en plastic. In vaste vorm kan het geen kwaad, maar als het als stof vrijkomt, kan zelfs een kleine hoeveelheid al kanker veroorzaken. Lees hier meer over dit omstreden materiaal.