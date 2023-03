Toblerone verhuist (deels) uit Zwitserland en dus moet de Matterhorn van de verpakking af

Een verpakking van de Tobleronereep, met in het midden de top van de Matterhornberg. Beeld AFP

Een wet uit 2017 schrijft specifiek voor dat producten met melk volledig in Zwitserland moeten worden gemaakt om nationale symbolen te mogen gebruiken. Voor andere voedselproducten is dit 80 procent van de productie. Toblerone had in het verleden fabrieken in het Verenigd Koninkrijk en voormalig Joegoslavië, maar de productie vond al sinds de jaren negentig volledig plaats in het Zwitserse Bern.

Eind dit jaar opent een Tobleronefabriek in Slowakije, volgens het bedrijf omdat de chocolade zo populair is dat uitbreiding noodzakelijk is en in Bern geen ruimte is. Zo verdwijnt een deel van de productie uit Zwitserland en de Zwitserse wet is onverbiddelijk: dan is Toblerone geen zuiver Zwitsers product meer en moet de berg, die sinds 1970 op de verpakking staat, daarvan verdwijnen.

Nieuwe verpakking

De chocolade met de Zwitserse berg ligt volgens het bedrijf in zo’n 120 landen in de schappen van supermarkten en luchthavenwinkels. Voor Toblerone, dat al sinds 1899 in Bern gevestigd is, is de berg meer dan een verdwijnend onderdeel van de verpakking: de vorm van driehoekige chocolade is gebaseerd op de top van de Matterhorn, de 4.478 meter hoge berg op de grens tussen Zwitserland en Italië.

Mondelez, de Amerikaanse multinational die Toblerone sinds 2012 bezit, zal de afbeelding van de bergtop in de Zwitserse Alpen vervangen door een afbeelding van een ‘algemenere berg’, zo stelt het bedrijf in een persbericht. Ook zal de handtekening van de bedenker van de vorm en verpakking van de reep, de Zwitserse chocolatier Theodor Tobler, op de nieuwe verpakking staan. Een beer die een symbool van de stad Bern is en subtiel in de bergtop is verwerkt, verdwijnt eveneens van de verpakking.

Alhoewel Toblerone aanvoert dat het meer repen wil produceren, spelen bij de verhuizing naar Slowakije mogelijk ook de lagere productiekosten een rol. Het bedrijf heeft vaker geprobeerd kosten te besparen. Zo waren de ‘dalletjes’ in de reep die in het Verenigd Koninkrijk verkocht werd, vanaf 2016 een stukje dieper. Zodoende bevatte de Britse reep 10 procent minder chocolade en kon het bedrijf de waardevermindering van de pond als gevolg van de Brexit compenseren. Na kritiek van opmerkzame consumenten maakt Toblerone de reep sinds 2018 ook voor de Britse markt weer in oude grootte.