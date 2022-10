TNO pleit voor snellere verduurzaming woningen, ‘bouwvakkers in plaats van deurwaarders’

Huizen in aanbouw in Amersfoort. Beeld Arie Kievit

Verduurzaming van woningen is al langer een doel, vooral vanwege het klimaat. In het Klimaatakkoord is daarom afgesproken om jaarlijks 300 duizend woningen onder handen te nemen, maar momenteel ligt het tempo op eentiende daarvan. Door de hard gestegen energieprijzen en het voornemen om geen Russisch gas meer af te nemen is de noodzaak in het afgelopen jaar alleen maar toegenomen.

Onderzoeksbureau TNO pleit daarom voor een structurele aanpak en meer regie vanuit de overheid. Volgens de onderzoekers is al bekend ‘welke woningen er het slechtst aan toe zijn, wie daar wonen, wat er technisch gezien moet gebeuren en hoeveel energiebesparing dat oplevert’. De overheid zou daarom een meerjarenplan kunnen opstellen waaruit duidelijk wordt wanneer welke woningen aan de beurt zijn voor verduurzaming. ‘Dit alles kun je in een paar maanden afspreken’, denkt André Faaij, wetenschappelijk directeur energietransitie bij TNO. Als vergelijkbare huizen tegelijkertijd verduurzaamd worden, kan die schaalvergroting volgens de onderzoekers 30 procent van de kosten schelen.

Tegen inflatie

Snelle verduurzaming van huizen heeft volgens TNO vijf voordelen. De benodigde investeringen komen grotendeels in Nederland terecht, wat de economische groei zal aanwakkeren. Het lagere energieverbruik is bovendien goed voor het tegengaan van klimaatverandering, helpt huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen en zet zo een rem op de inflatie. Tot slot hoeft Nederland minder energie uit het buitenland te importeren, waardoor we minder afhankelijk worden van autoritaire staten als Rusland en Qatar. ‘Bouwvakkers in plaats van deurwaarders’, vat TNO het plan samen

De huidige hoge energieprijzen maken zo’n verduurzamingsslag bovendien financieel aantrekkelijk, rekent TNO voor. Het kost zo’n 20.000 euro om een energielabel van een huis op te krikken van E, F of G naar B. Die investering leidt tot een jaarlijkse besparing op de energierekening van 2 tot 4 duizend euro. Binnen vijf tot tien jaar is die dus terugverdiend.

De voorfinanciering om te verduurzamen moet volgens TNO aanvankelijk van de overheid komen. De baten komen vervolgens ten goede van de consument, die een lagere energierekening heeft, en de huiseigenaar, wiens bezit in waarde groeit. Dat is volgens Faaij niet vreemd: ‘Het gaat om investeringen en leningen die woningcorporaties en eigenaren uiteindelijk terugbetalen. Huurders betalen dan misschien meer huur, maar kunnen dat wegstrepen tegen de lagere energierekening.’

Gebrek aan personeel

Bovendien betaalt Nederland momenteel 20 tot 30 miljard extra aan de import van gas, een situatie die volgens TNO de komende jaren niet zal veranderen. Faaij: ‘De kosten voor die peperdure gasimporten worden mede gefinancierd uit de staatskas, bijvoorbeeld door het invoeren van een prijsplafond. Maar in tegenstelling tot verduurzaming levert dat geen structurele verbeteringen op.’

TNO gaat ook in op het belangrijkste knelpunt voor snelle verduurzaming: het gebrek aan technisch personeel. In een ‘groen akkoord’ zouden de overheid en de bouw- en installatiesector afspraken moeten maken over doelstellingen voor de markt en investeringen in personeel en scholing. Bouw- en installatiebedrijven kunnen dan veilig investeren in het vergroten van productiecapaciteit en zo verder kosten verlagen.

TNO verwacht dat meer vaste contracten en hoge salarissen het aanbod van personeel zullen verhogen, maar heeft dat niet onderzocht. De onderzoekers kijken daarbij nadrukkelijk naar het aantrekken van vrouwen, statushouders en ouderen. ‘Met een praktische opleiding en interne training kun je iemand binnen afzienbare tijd omscholen’, stelt Faaij. ‘Het is een kwestie van alle registers opentrekken. De opbrengsten zijn te belangrijk om te laten liggen.’