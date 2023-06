Titan, de vermiste onderzeeër, raakte al eerder kwijt

De Titan tijdens een afdaling. Beeld AFP

‘Dit experimentele schip is niet goedgekeurd door een officiële instantie en passagiers lopen het risico op lichamelijk letsel, trauma of overlijden’, leest CBS-journalist David Pogue van een velletje papier voor. Pogue kreeg vorig jaar de kans om een kijkje te nemen in de nu vermiste Titan-onderzeeër. Hij moet nog wel even het contract doornemen. ‘Waar kan ik tekenen?’, vraagt hij zich ietwat sarcastisch af.

De kleine onderzeeër die Titanic-fans tegen een prijskaartje van 250 duizend dollar naar het gezonken schip kan loodsen, biedt plaats aan slechts vijf man: vier betalende passagiers en een kapitein. OceanGate, het bedrijf achter de Titan, noemt de 6,7 meter lange onderzeeër op zijn website een submersible.

Dat type onderzeeër kan – in tegenstelling tot een submarine – niet op eigen kracht naar zijn bestemming varen. De submersible wordt op een platform geplaatst, dat afdaalt naar een diepte van tien meter. Daar is de golfslag niet meer voelbaar. De Titan ‘valt’ vervolgens bijna 4.000 meter recht naar beneden tot de bodem is bereikt en koerst dan, aangedreven door vier elektrische schroeven, met een maximumsnelheid van 5,6 kilometer per uur richting de Titanic.

Met vijf man in een busje

De tocht naar de Titanic duurt twee uur, waarna de passagiers ruim de tijd krijgen om de Titanic te bekijken. Daarna is het twee uur stijgen tot het wateroppervlak weer is bereikt. Vanbinnen is het krap in de cilindervormige onderzeeër – alsof je met vijf man in een klein busje zit. Er is wel een toilet, met een gordijntje ervoor, maar passagiers wordt geadviseerd om voor vertrek liever geen al te grote maaltijd te nuttigen.

Communicatie met de onderzeeër van OceanGate verloopt via een schip, gps-systemen werken namelijk niet onder water. Het schip aan de oppervlakte moet dus als het ware de onderzeeër naar de Titanic toe leiden, en doet dat door sms’jes naar de kapitein te sturen. Omgekeerd kan de Titan korte geluidssignalen naar het schip zenden om te bevestigen dat de onderzeeër nog dienst doet en aan te geven waar in de zee de bemanning zich bevindt. Zulke signalen worden nu niet meer door de Titan verzonden.

Mike Reiss, die al drie keer eerder passagier was op een onderwaterreis van de Titan, vertelt aan de BBC dat ‘de communicatie bijna altijd verloren ging’. Daardoor ‘fladderde’ de onderzeeër vaak maar wat in de rondte. Hij zegt dat passagiers zich bewust zijn van de gevaren, en die accepteren. ‘Dit is geen lolletje.’

Kampeerwinkel

Pogue merkt in zijn reportage op dat sommige onderdelen van de Titan ‘geïmproviseerd’ lijken. Een handgreep aan de binnenkant is gekocht bij een kampeerwinkel, vertelt Stockton Rush, de CEO van OceanGate. En zegt Rush nou echt dat de onderzeeër wordt bestuurd met een soort gamecontroller? Ook opmerkelijk: metalen buizen aan de zijkanten die kunnen worden gelost, moeten ervoor zorgen dat de Titan in korte tijd snel kan stijgen.

Rush ziet zelf geen problemen: de romp van het vaartuig, gemaakt van titanium en koolstofvezel, is van hoogwaardige kwaliteit – en dat is het belangrijkste. ‘Je schroeven en lichten kunnen kapot gaan, maar dat geeft niet. Je zult nog steeds veilig zijn.’ Rush is een van de vijf mensen aan boord van de nog steeds vermiste onderzeeër.

Dinsdag bracht Pogue zijn reportage – nu relevanter dan ooit – nog eens onder de aandacht op Twitter. Zelf voer hij niet mee in de kleine capsule, wel keek hij mee in de controlekamer van het moederschip. En wat blijkt: toen raakte het moederschip de bemanning ook vijf uur lang ‘kwijt’, iets dat de journalist niet vermeldde in zijn verhaal maar nu wel op Twitter deelt. ‘De sfeer was zeer gespannen, en het internet werd afgesloten zodat we er niet over konden twitteren’, schrijft Pogue. Volgens OceanGate gebeurde dat om technische redenen, Pogue had ‘geen idee hoe dat te bevestigen of ontkrachten’.