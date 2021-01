Tip voor de corona-thuiskapper: haal er niet te veel vanaf, dan kun je later nog bijwerken

Yara Piekema doet thuis de haren van Adriaan Walpot. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Het meubilair in de rommelige keuken van de woongroep in het centrum van Utrecht is aan de kant geschoven. In het midden staat alleen een geïmproviseerde kappersstoel. Yara Piekema, in het dagelijks leven actrice, maakt zich klaar om te gaan knippen. Het vak is nieuw voor haar, maar sinds de coronacrisis heeft ze inmiddels 5 van haar 13 huisgenoten van een nieuw kapsel voorzien. Haar tactiek: ‘Ik haal er niet te veel vanaf, dan kan ik het altijd later altijd nog bijwerken.’

Dode punten, matjes in de nek, gordijnen voor de ogen; de corona-coupe is inmiddels een bekend fenomeen. ‘Wees er trots op’, zegt Gonny Eussen van kappersorganisatie ANKO. Een slordig kapsel is een teken van solidariteit met de gesloten kappers, vindt ze. ‘Kijk naar Rutte, die stopt een flinke hoeveelheid gel in zijn haar om voor de dag te kunnen komen.’

Omdat de kapper dicht is, zitten we allemaal in hetzelfde schuitje, zou je misschien denken. Toch is dat niet helemaal waar. Sommige profvoetballers gaan het veld niet op zonder kortgeknipte coupe en een nieuw kleurtje. Ook FvD-politicus Thierry Baudet kwam vorige week met een kort kapsel naar de Tweede Kamer. Toen Kamervoorzitter Arib daar iets van zei, grapte Baudet dat hij wel het telefoonnummer van zijn kapper wilde delen. ‘Dat is toch om te huilen’, zegt Eussen.

Ook bij presentatoren van talkshows en het NOS Journaal zitten de haren altijd gelikt, valt de kappers-voorvrouw op. ‘En dat terwijl daar geen uitzondering geldt op het knipverbod.’ De Vereniging van Nederlandse Content Producenten (NCP) laat weten dat de talkshowhosts niet geknipt worden, maar alleen gestyled. Visagie is volgens een woordvoerder onderdeel van het productieproces. ‘Misschien wordt daar heel soms een lok weggeknipt.’ Ook een woordvoerder van het NOS Journaal zegt dat de haren alleen gestyled worden. ‘Daarbij nemen we diverse hygiënemaatregelen.’ Het haar van Eva Jinek groeit gestaag, laat een voorlichter van haar talkshow weten.

De kortgeknipte coupe van Thierry Baudet viel vorige week op in de Tweede Kamer. Beeld ANP

Herstelwerkzaamheden

Wat nog wel mag, is het knippen van huisgenoten. ‘Zo wordt minister Hugo de Jonge door zijn vrouw geknipt’, zegt ze. Maar ook daarbij moet worden opgepast. ‘Want mijn collega’s waren na de vorige lockdown erg druk met herstelwerkzaamheden.’

In Utrecht gaat Piekema’s huisgenoot Adriaan Walpot op de stoel zitten. Hij heeft een handdoek op zijn schouders gelegd. Hij vindt het spannend. ‘We hebben van te voren afgesproken dat het mijn risico is als het misgaat.’ Walpot is docent op een middelbare school, en hij weet dat zijn leerlingen hem altijd een eerlijke spiegel voorhouden. Maar, relativeert hij, ‘in het ergste geval halen we er achteraf de tondeuse overheen.’

Het zijn inderdaad tondeuses, maar ook scharen en haarverf die gewild zijn bij webshops voor kappersproducten. De webwinkels zijn er in ieder geval niet minder gaan verkopen sinds de lockdown. Haarshop.nl verkoopt meer producten aan particulieren. ‘Zelf kleurbehandelingen doen raden we echt af’, zegt een medewerker. ‘Maar met een tondeuse door het haar, dat moet je zelf weten.’

Ook kappers met een webshop zien dat de verkoop daar doorgaat, zegt Eussen van de branchevereniging. Dat is maar goed ook, want kappers hebben het erg zwaar. ‘Omdat ze in het vierde kwartaal open waren, hebben ze te weinig omzetverlies gemaakt om in aanmerking tot de steunmaatregelen te komen.’

Nieuwe steun is in aantocht, maar daarvan vermoedt Eussen dat het nog maanden kan duren voor het op de rekening van de kappers staat. ‘Sommigen kunnen nu de salarissen niet meer betalen. Ik heb zelfs gehoord dat kappers hun huis hebben verkocht om de zaak te redden.’ Ze is bang dat meer kappers zullen overgaan op het illegale thuisknippen.

Kinki: live cursus

De grote kappersketen Kinki probeert medewerkers bezig te houden. Onder meer met een wekelijkse live-cursus blijft het bedrijf in contact met de driehonderd medewerkers. ‘Onze kappers zitten thuis en kunnen hun liefde voor het vak én creativiteit momenteel niet kwijt’, zegt een woordvoerder. Daarnaast neemt Kinki een eigen versie van MTV Cribs op; een salonmanager laat zijn of haar vestiging van binnen en van buiten zien.

Kapper Tessa Grootscholten verveelt zich niet tijdens de lockdowns. Het aantal views van de Youtube-tutorials op haar kanaal Dazzling Beauty schoten omhoog, tot wel 250 duizend kijkers. Grootscholten raadt aan om vooral kleine aanpassingen te doen, laat ze aan de telefoon weten: ‘Probeer niet een compleet nieuw model te knippen.’ Maar contouren bijwerken, puntjes knippen en uitgroei verven kan volgens haar altijd.

Voor Youtube-filmpjes had actrice Yara Piekema, die inmiddels omringd is door plukken haar, geen geduld. De beste kniptip kreeg ze van haar moeder, die ooit de basis leerde van een kapper: ‘Begin aan de zijkanten en werk steeds verder naar boven.’ Piekema werkt de zijkanten van het haar huisgenoot Walpot bij met de tondeuse en ze knipt de lokken aan de bovenkant. Toch biedt ze niet de volledige kapperservaring; voor hoofdmassages tijdens het wassen moeten de huisgenoten toch naar de professional. ‘Ik ben er wel voor het kappersgesprek over koetjes en kalfjes. Adriaan, hoe is het nou?’