Tiny van Dijk-Koning (100 jaar): ‘Misschien komt er een tweede leven, waarin ik hogerop kan komen’

Tiny van Dijk-Koning is 100 jaar. Hoe kijkt zij terug op de eeuw die achter haar ligt? En is er iets waar ze achteraf spijt van heeft?

Tiny van Dijk-Koning is een uitgesproken vrouw die haar levensverhaal levendig opdient, ondersteund met handgebaren en wisselingen in stemvolume, alsof ze een theaterstuk opvoert. Ze zit op haar oranje bank, gekleed in een jeugdige, cyclaamroze jurk, omringd door verjaardagspost. Ook het pensioenfonds heeft een kaart gestuurd, merkt haar dochter Ida op, ‘omdat je zo’n goede klant bent’.

Hoe vindt u het om 100 te zijn geworden?

‘Ik vind het eigenlijk heel gewoon. Ik heb wel altijd voorvoeld dat ik zo oud zou worden. Mijn vader werd 98, mijn moeder bijna 101. Het is geen verdienste. Je kunt er niets aan doen. Mijn leven is voltooid. Ik ben er klaar mee. Maar deze constatering helpt niet, want ik ben er nog. Dat hart klopt maar door. Niet dat ik denk: ik wil dood hoor. Ik ben nog gezond en niet ongelukkig, als mijn hoofd maar goed blijf werken, dan hoor je mij niet klagen. Een pil van Drion, daar ben ik tegen. De natuur moet zijn werk doen, de mens heeft niets over zijn einde te zeggen.’

Ze praat ineens in het Duits verder: ‘Ich weiss was ich wissen kann. Und ich bin ohne Sorgen über was ich nicht wissen kann. Ich bin zufrieden.’

‘Mijn vader had Duits gestudeerd en gaf Duitse les op de ulo, en privéles. Duits was zijn taal. Het is ook mijn lievelingstaal. Het is gevoeliger dan het Nederlands, dat klinkt zo hard. Ich weiss nicht, was soll es bedeuten dass ich so traurig bin. Klinkt dit niet mooi?

‘We gingen vaak naar Duitsland op vakantie, naar een pension in Göttingen. De eigenaar had een zoon, Reinhard, die net zo oud was als ik. We speelden graag samen. Dat was nog vóór de oorlog. Op een gegeven moment waren er optochten voor Hitler in de stad. Ik heb er weleens een gezien op het plein. De meisjes droegen dezelfde rokjes, de jongens hetzelfde pakje. Reinhard wilde er niet heen, maar hij moest van zijn vader. Die zei: ‘Du bist doch ein Hitler-Jungen!’ Ik mocht beslist niet mee van mijn vader. Ik luisterde altijd naar hem, want hij was heilig voor mij.’

Waarom was uw vader heilig voor u?

‘Omdat mijn moeder dat niet was. Mijn moeder had geen kinderen gewild. Dat wist ik, want dat heeft ze mij verteld. Het was geen leuke gedachte. Mijn vader had er wel drie gewild. Ze waren al 13 jaar getrouwd toen ik kwam en mijn moeder wilde er beslist niet meer. Ik heb nooit begrepen waarom mijn vader met haar is getrouwd. Hij hield van haar, maar zij hield vooral van zichzelf. Ze had nooit kinderen moeten krijgen.’

Hoe behandelde uw moeder u?

‘Mijn vader hield veel van mij en deed lief, zij niet. Ze deed weinig met mij. Ze was altijd bezig met stoffen, vegen en boenen.’ (Op sarcastische toon, met stemverheffing:) ‘Dat is ook héél érg belángrijk! Terwijl ze elke dag een dienstbode had tot 4 uur ’s middags, voor een gezin van maar drie personen. Jááá, aan één kind heb je natuurlijk héél véél werk! Dat ze het huishouden belangrijker vond dan mij, heb ik haar altijd kwalijk genomen. En dat doe ik nog steeds.

De 7-jarige Tiny, de foto werd gemaakt in Groningen Beeld Aurélie Geurts

‘Mijn vader speelde viool en had een piano voor mijn moeder gekocht, maar ze had geen tijd om erop te spelen, zei ze. Dus mocht ik piano leren spelen. Mit Musik durch das Leben kann es was besseres geben. Ik kreeg les van de buurman, Cor Batenburg. Die hield van piano’s, maar niet van kinderen. Zijn zoon was altijd op straat en groeide op voor galg en rad. Naast de piano lag een stokje. Als ik iets verkeerd deed, sloeg hij mij ermee op mijn vingers. Niet heel erg hard hoor, laten we de man niet zwartmaken. Maar ik was wel bang voor hem.’

Werd uw vader er tijdens de oorlog op aangekeken dat hij een liefhebber was van de Duitse taal?

‘Nee hoor, taal staat boven oorlog. Dat is mijn diepste overtuiging. Van de oorlog weet ik niet zoveel meer. We woonden in een straat met allemaal gereformeerden en Joden. De Joden waren ineens weg, zoals de familie tegenover ons, heel aardige mensen bij wie ik geregeld over de vloer kwam. Ook mijn Joodse klasgenoten waren ineens verdwenen. Hoe moet je dat als jongere verwerken? Toen de oorlog was afgelopen, gingen de deuren van de gereformeerden in onze straat open en kwamen er allemaal Joodse onderduikers tevoorschijn. Ik heb het wel moeilijk gevonden dat mijn ouders niets hebben gedaan in de oorlog, daar ben ik niet trots op. Ze hadden best één kind kunnen redden. Het was hoofdzakelijk mijn moeder die dat niet zag zitten, ze wilde een rustig leventje.’

Mocht u als meisje uw eigen keuzen maken?

‘Ik kon goed leren en ging naar het gymnasium. In de tweede klas ben ik blijven zitten. Dat vond ik heel vervelend, daarom wilde ik van school af. Mijn vader vond dat goed. Hij was heel modern en vond dat je een kind vrij moest laten in zijn keuzen. Achteraf vind ik het een heel dom besluit. Het is zonde dat ik het gymnasium niet af maakte. Ik ben naar de hbs gegaan en volgde daarna een secretaresse-opleiding. Later besefte ik dat ik een taal had willen studeren aan de universiteit, zodat ik een hoge baan kon krijgen. Meisjes werden in die tijd niet gestimuleerd door te leren. Je was maar een meisje, vrouwen deden altijd onder voor mannen. Dat vind ik onzin.’ (Luid en fel:) Vrouwen zijn even goed als mannen!

‘Ook in deze tijd, vind ik dat vrouwen in Nederland véél meer in de melk te brokkelen moeten hebben. Daar moet voor gevochten worden. Het is raar dat we nog nooit een vrouw als premier hebben gehad.’

Was in de tijd dat u op school zat uiterlijk net zo belangrijk voor meisjes als nu?

‘Ik was wel een beetje ijdel. Ik had poeder en rouge op mijn gezicht en hield van mooie kleding, nog steeds. In onze straat waren een paar vervelende gereformeerde knullen die mij plaagden met mijn grote neus. Big nose riepen ze vaak naar me. Dat vond ik vreselijk. Ik was 17 jaar toen ik mijn vader vroeg of ik mijn neus kleiner mocht laten maken, en dat vond hij goed want hij wilde mij gelukkig zien. Hij is met mij meegegaan naar Den Haag, waar een arts mijn neus heeft geopereerd. Het werd niet helemaal zoals ik wenste, ze waren toen nog niet zo knap als nu, maar hij was in ieder geval kleiner en Big Nose heb ik nooit meer gehoord.’

Toen ze 18 was. Beeld Aurélie Geurts

Was uw neus echt zo groot?

‘Ach, het viel best mee. Het waren vooral die jongens van wie ik last had. Ik kon mij niet goed verweren. Ik was enig kind, dus er was geen broer of zus die op straat voor mij opkwam.’

Heeft u als secretaresse gewerkt?

‘Tot 1949, toen ik Jilling leerde kennen en met hem ging trouwen. In die tijd moest je dan stoppen met werken als vrouw. Daar was ik het niet mee eens, het maakte mij kwaad. Ik voelde dat ik iets kon wat anderen niet konden, maar ik was maar een vrouw. Misschien komt er nog een tweede leven waarin ik hogerop kan komen.

‘De eerste twee jaar na de oorlog heb ik als secretaresse gewerkt voor generaal Kruls, op het ministerie van Oorlog aan Plein 1813 in Den Haag. Ik woonde op een kamer in Scheveningen, met zicht op zee. Kruls was de belangrijkste militair van Nederland. Hij leidde het Militair Gezag.’ (dat na de oorlog orde op zaken moest stellen, red.) ‘Misschien was hij wel een goede generaal, maar ik vond hem een heel vervelende vent. Een onvriendelijke, afstandelijke man.’

Wat herinnert u zich nog van de chaotische toestand in het land na mei 1945 en hoe hij te werk ging?

‘Dat is heel lang geleden, ik herinner het mij niet precies meer.’

Kruls lag vaak in de clinch met ministers, naar wie hij niet altijd wilde luisteren.

‘O dat kan ik mij heel goed voorstellen. Hij vond zichzelf heel belangrijk.’

Kruls werkte nauw samen met prins Bernhard.

‘Oja, prins Bernhard, die voelde zich ook heel wat en kwam zonder kloppen mijn kamer binnen en vroeg: ‘Is de ‘general’ binnen? Zal ik naar binnen gaan?’ Dan antwoordde ik: ja, gaat u maar. Ik was niet benauwd voor hem, zo van: ooh, daar is prins Bernhard!’

Hoe was u aan die prestigieuze secretaressebaan gekomen?

‘Ik had gewoon gesolliciteerd. Misschien dacht generaal Kruls: laten we dat degelijke meisje uit Groningen maar nemen. Ik was wél iemand in die functie en hij liet veel aan mij over, want ik werkte heel zelfstandig.’

Heeft u op latere leeftijd de draad weer opgepakt met betaald werk?

‘Nadat mijn kinderen uit huis waren, ben ik gaan werken in een ziekenhuis, als secretaresse. Later, toen mijn man was gestorven, ben ik actief geworden in de muziek. Ik bezocht altijd veel concerten en ontmoette zo een keer de Roemeense pianist Sorin Petrescu. Ik nodigde hem bij mij thuis uit en toen ik hem op mijn piano hoorde spelen, vond ik dat zo prachtig, dat ik besloot hem bekender te maken in Nederland. Ik heb concerten voor hem georganiseerd, aan huis en in kerken. En heb de radio en tv gebeld, waar hij live kon optreden.’

Wat vindt u het belangrijkste in het leven?

‘Er is maar een ding belangrijk: dat je kinderen om je geven.’