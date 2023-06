Tinkebell moet beschuldiging over aanranding door ex-Kamerlid Gijs van Dijk rectificeren

Gijs van Dijk in de rechtbank van Amsterdam, waar hij een rechtszaak had tegen kunstenaar Tinkebel. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

De rechtbank Amsterdam heeft het langverwachte vonnis donderdagavond gepubliceerd. ‘De columnist heeft in verschillende media beweerd dat een Tweede Kamerlid zich schuldig zou hebben gemaakt aan aanranding of ander seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook heeft zij beweerd dat het Kamerlid 350 duizend euro en een baan kreeg van de PvdA. Die beweringen vinden geen steun in de feiten en zijn onrechtmatig tegenover het Tweede Kamerlid’, aldus de rechtbank.

De uitspraak volgt op een kort geding dat oud-Kamerlid Gijs van Dijk (PvdA) twee weken geleden had aangespannen tegen de kunstenaar met wie hij ooit een korte affaire had. In het inmiddels offline gehaalde Radio 1-programma Micha! zei Tinkebell onder meer dat Van Dijk een vrouwelijk PvdA-lid heeft aangerand en dat hij nadien een baan en drieëneenhalve ton van de PvdA had gekregen. Die uitspraken kloppen niet en zijn schadelijk voor zijn reputatie, vindt Gijs Van Dijk.

Geen bewijs

De rechtbank geeft het oud-Kamerlid nu op alle fronten gelijk. In het vonnis is te lezen dat Tinkebell tijdens de zitting geen enkel bewijs heeft kunnen overhandigen om haar beschuldigingen hard te maken. De rechtbank benadrukt dat twee onafhankelijke onderzoeksbureaus de klachten over Van Dijk eerder ook al hebben onderzocht en dat ook die bureaus ‘geen enkele verifieerbare aanwijzing’ hebben gevonden dat hij bijvoorbeeld iemand zou hebben aangerand.

De rechtbank is ook stellig dat Van Dijk geen 350 duizend euro van de PvdA heeft gekregen: ‘ook niet bij benadering’. Wel heeft het oud-Kamerlid een vergoeding gekregen voor daadwerkelijk gemaakte advocaatkosten en een vergoeding voor ontslagbegeleiding en coaching nadat hij zijn Kamerzetel op verzoek van de partijtop had opgegeven. Van Dijk gaf zijn zetel op nadat er in februari 2022 klachten over grensoverschrijdend gedrag door hem zouden zijn binnengekomen. De PvdA-top heeft inmiddels excuses aangeboden en heeft erkend dat er grote fouten zijn gemaakt in het onderzoek naar Van Dijk. Zo hadden de meldingen over Van Dijk helemaal ‘geen betrekking op seksueel grensoverschrijdend gedrag’, stelde de PvdA in oktober 2022. ‘Het spijt het partijbestuur dat die indruk niet eerder is weggenomen.’

Toch bleef de geruchtmakende kwestie Van Dijk achtervolgen. ‘Ik heb geen werk meer, ik zie mijn zoon niet. Ik wil gewoon in stilte verder met mijn leven’, zei Van Dijk eind mei geëmotioneerd in de rechtbank. Desondanks bleef zijn ex Tinkebell hem in diverse media beschuldigen.

Geen lichtvaardige beschuldigingen

Het verweer van Tinkebells advocaat dat haar uitspraken over Van Dijk niet door iedereen zouden zijn opgevat als feiten, maar slechts als een mening, verwijst de rechtbank naar de prullenbak. ‘Hoewel de grenzen van het toelaatbare voor een columnist ruimer zijn dan voor een journalist, betekent dat niet dat zij iemand lichtvaardig mag beschuldigen, en zullen ook haar beweringen steun moeten vinden in het beschikbare feitenmateriaal’, aldus de rechtbank.

De kunstenaar moet haar beschuldigingen nu rectificeren via een ‘vastgemaakte tweet’ op haar Twitter-account. Daarna mag zij geen afbreuk meer doen aan die rectificatie. Iedereen keer dat zij handelt in strijd met het vonnis moet zij een dwangsom van 5.000 euro betalen. Tinkebell heeft inmiddels op Twitter laten weten zich aan het vonnis te houden: ‘Uw lievelingskunstenaar is zojuist monddood gemaakt en zal binnenkort netjes rectificeren wat ze van de rechter moet rectificeren (en vindt daar het hare van).’