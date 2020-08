Timoer werd in Belarus van straat geplukt en gruwelijk gemarteld

Opgepakte demonstranten tonen na vrijlating uit de gevangenis hun verwondingen. Deze hebben zij opgelopen na martelingen door de veiligheidsdiensten Beeld AFP

Hij werd afgelopen woensdag door agenten in burger een bestelbus ingeduwd toen hij op weg was naar het huis van een schoolvriendje. In het detentiecentrum moest Timoer knielen. Agenten trokken zijn hoofd aan zijn haren naar achteren en drukten een politieknuppel in zijn luchtpijp. Met de knuppel in zijn keel werd hij op zijn oogkassen geslagen en kreeg hij elektroschokken bij zijn hielen.

Timoer vertelde zijn familie over de martelingen nadat hij enkele dagen geleden ontwaakte uit coma. De diagnose van zijn verwondingen, die Timoers familieleden deelden met twee Belarussische nieuwsorganisaties, paste niet op één regel van het medisch formulier van het kinderziekenhuis, maar neemt zes regels in beslag.

Zijn verhaal is een van talloze ooggetuigenverslagen van martelingen door de veiligheidsdiensten van president Loekasjenko. Ze worden gedeeld door demonstranten en niet-demonstranten die vorige week lukraak van straat zijn geplukt door agenten. Loekasjenko’s regering arresteerde naar eigen zeggen zevenduizend mensen. Een groot deel is de afgelopen dagen vrijgelaten nadat de bevolking volhardde in haar protest en mensen uit Loekasjenko’s staatsapparaat opstapten wegens de martelingen.

Ongeveer honderd mensen worden nog vermist. Er wordt gevreesd voor hun leven na de dood van zeker twee demonstranten.

Alexander Taraikovsky wordt begraven. Hij is overleden tijdens de protesten tegen de verkiezingsuitslagen. Beeld AP

Plassen van bloed

De vrijgelatenen kwamen de afgelopen dagen kreupel, lijkbleek en in tranen tevoorschijn uit de poorten van detentiecentra. Op de Russischtalige nieuwssite Znak beschrijft journalist Nikita Telizjenko hoe hij en medegedetineerden afgeranseld werden terwijl ze vastgebonden op de grond lagen in plassen van bloed. Een man zag hij afgevoerd worden op een brancard. ‘Hij bewoog niet, ik weet niet of hij nog leefde.’ Een huilende jonge vrouw vertelde dat tien bewakers dreigden haar zo vaak te verkrachten dat haar moeder haar niet meer zou herkennen.

Afgelopen weekeinde vonden massale rouwbijeenkomsten plaats voor twee omgekomen demonstranten. Aleksandr Vichor (25) overleed onder onduidelijke omstandigheden tijdens zijn detentie. Hij werd drie dagen vermist. Uiteindelijk vertelden agenten aan Vichors moeder dat ze haar zoon kon vinden in een mortuarium.

De tweede overleden demonstrant, Aleksandr Tarajkovski (34), werd doodgeschoten door een oproeragent, zo tonen video’s die gepubliceerd zijn door persbureau AP. Te zien is hoe Tarajkovski ongewapend en met zijn handen in de lucht voor agenten staat en dan in zijn borst geschoten wordt. Loekasjenko’s regering houdt vol dat Tarajkovski omkwam tijdens een poging een explosief te gooien.

Mensenrechtenorganisaties vrezen tegenwerking bij een rechtsgang wegens de controle die Loekasjenko heeft over de rechtbanken. Een zaak bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens is niet mogelijk, want Belarus erkent dat hof niet. Belarussische mensenrechtenorganisaties zijn van plan zich te wenden tot het Comité tegen Foltering, van de Verenigde Naties. VN-chef António Guterres zei afgelopen weekeinde dat alle getuigenissen van martelingen door de Belarussische veiligheidsdiensten onderzocht moeten worden.