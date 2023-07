Timmermans krijgt brede steun voor zijn kandidatuur, en richt zijn pijlen op het premierschap

Eurocommissaris Frans Timmermans in Sint-Niklaas, bij een bijeenkomst van de Belgische partij Vooruit, 1 mei 2022. Beeld Nicolas Maeterlinck / Belga

‘Het is tijd dat we in Nederland weer naar elkaar toe groeien in plaats van uit elkaar’, zei Timmermans tegen de NOS over zijn motivatie om zich in de strijd te werpen. Eerder deze week informeerde hij Commissievoorzitter Ursula von der Leyen over zijn plannen. Timmermans zal naar verwachting medio augustus de Europese Commissie verlaten.

De kandidatuur van Timmermans (62) werd direct toegejuicht door prominenten uit beide partijen. PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken zei heel erg blij te zijn: ‘Mijn grote steun voor zijn kandidatuur.’ Haar GroenLinks-collega Jesse Klaver betitelde Timmermans als ‘de perfecte premier’ om de koers van Nederland te veranderen. Volgens Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) is de PvdA’er ‘de aangewezen persoon om het groene en het rode verhaal op een goede manier samen te brengen’.

Grote problemen

Ook potentiële tegenkandidaten, zoals de Amsterdamse PvdA-wethouder Marjolein Moorman en de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb, schaarden zich onmiddellijk achter Timmermans. Daarmee is hij de gedoodverfde voorkeurskandidaat van de partijbesturen en winnaar van de lijsttrekkersverkiezing.

Timmermans wees op de grote problemen waarmee Nederland en Europa kampen: de klimaatcrisis, verslechtering van de natuur, de oorlog in Oekraïne en de groeiende ongelijkheid. Hij wil een betere overheid, die problemen aanpakt en vertrouwd wordt, en een samenleving waarin de mensen samen de schouders eronder zetten.

Timmermans verlaat de Europese Commissie als de partijbesturen hem als hun voorkeurskandidaat hebben voorgedragen. Als zijn poging om premier te worden mislukt, blijft hij in Kamer, zei hij tegen de NOS.