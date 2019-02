Timmermans geïntimideerd door Hongaren met camera’s: ‘Het maakt me verdrietig dat we op dit punt zijn aanbeland’

Na afloop van dat bezoek schreef Timmermans in een interne mail aan zijn Brusselse team dat hij zware kritiek, provocaties en onaangename situaties wel gewend is op reizen buiten de EU. Dat brengt hem niet van zijn stuk. ‘Maar dit is een lidstaat, dit zou niet mogen gebeuren in de EU. Het maakt me verdrietig dat we op dit punt zijn aanbeland.’

De visite aan Boedapest was deel van de campagne die Timmermans (PvdA) voert als Spitzenkandidat om na de Europese verkiezingen de voorzitter te worden van de nieuwe Europese Commissie. Direct bij aankomst bleek dat de Hongaarse politie niet aanwezig was om de veiligheid van Timmermans te garanderen. Dat is zeer ongewoon bij een bezoek van een Europees commissaris.

Wel waren er drie mannen die Timmermans en zijn team overal volgden en filmden, zonder overigens bedreigingen te uiten. Bij het gebouw waar hij Hongaarse vakbondsvertegenwoordigers zou spreken, werd Timmermans opgewacht door een grote groep regeringsgezinde journalisten die hem neerzetten als Soros-agent (de Amerikaans-Hongaarse miljonair is dé zondebok voor Orbán en zijn Fidesz-partij) en hem vroegen naar de geheime migratieplannen.

Democratische pad

De bijeenkomst met de vakbondsleden vond op hun verzoek plaats in een geblindeerde ruimte. Twee afgevaardigden kwamen niet opdagen, zij hadden volgens Timmermans kort ervoor dreigtelefoontjes ontvangen.

De Hongaarse premier Viktor Orbán beschuldigt de Commissie ervan zijn land kapot te maken door de Europese buitengrenzen te verzwakken en migranten toe te laten. Timmermans is de eerstverantwoordelijke in de Europese Commissie voor de strafprocedure tegen Polen – de befaamde artikel 7-procedure – omdat de regeringspartij PiS in Warschau de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht kapot maakt.

Timmermans is ook kritisch over Hongarije – het Europees Parlement vraagt om een strafprocedure tegen Boedapest – en bovendien presenteerde hij onlangs een kritisch rapport over Roemenië dat volgens de Commissie steeds verder afdwaalt van het democratische pad. De actie van de Roemeense rechter heeft mogelijk te maken met dat rapport.