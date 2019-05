Timmermans behaalt in Limburg enorme overwinning voor de PvdA

Frans Timmermans reageert tijdens de uitslagenavond van de Europese Parlementsverkiezingen. Beeld ANP

Timmermans enorme Limburgse stemmenwinst blijkt uit een analyse van de uitslagen op gemeenteniveau. In de Limburg heeft de PvdA in twaalf gemeenten vijf keer zoveel kiezers getrokken als tijdens de recente Provinciale Statenverkiezingen. Timmermans is woonachtig en opgegroeid in Zuid-Limburg. In bijna alle gemeenten in Limburg komt de PvdA als grootste partij uit de bus.

De Limburgse opmars van de PvdA gaat vooral ten koste van de SP en de PVV, die van oudsher sterk zijn in Limburg. In Landgraaf, Heerlen en Steijn werd de PVV ruim gehalveerd. De SP zag in heel Limburg ten opzichte van de Provinciale Statenverkiezingen het aantal stemmen duikelen van 8,5 naar 3,7 procent.

De opmars van de PvdA is ook in andere delen van het land goed zichtbaar. In grote delen van Noord-Nederland is de PvdA weer de grootste partij, maar ook in Noord-Brabant en Noord-Holland behaalde Timmermans veelal een overwinning. Van de vier grote steden is Rotterdam weer in handen van de PvdA.