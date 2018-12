Time kiest Khashoggi en bedreigde journalisten tot Persoon van het Jaar

Jamal Khashoggi in september tijdens een bijeenkomst in Londen. Beeld Reuters

Time noemt de Saoedische Khashoggi en de groep bedreigde journalisten ‘de Beschermers’ van de waarheid. Het tijdschrift doelt daarmee ook op de redactie van de Amerikaanse krant Capital Gazette die vorig jaar het slachtoffer werd van een terreuraanslag, de bedreigde Filipijnse journalist Maria Ressa en de in Myanmar gearresteerde Reuters-journalisten Wa Lone en Kyaw Soe Oo.

‘Omdat zij grote risico’s hebben genomen op zoek naar de waarheid, voor de imperfecte maar noodzakelijke zoektocht naar de feiten, omdat zij zich uitspraken’, aldusTime over waarom deze journalisten de prestigieuze prijs dit jaar verdienen.

The Guardians—Jamal Khashoggi, the Capital Gazette, Maria Ressa, Wa Lone and Kyaw Soe Oo—are TIME's Person of the Year 2018 #TIMEPOY https://t.co/HvoEaW5oUi pic.twitter.com/9Mr0wBTmvj TIME

Aanslag

Khashoggi wekte de toorn van de Saoedische regering vanwege zijn kritische columns voor onder andere de Washington Post. Hij werd in oktober in het Saoedische consulaat in Istanbul omgebracht door een moordcommando dat volgens Amerikaanse inlichtingendiensten vrijwel zeker in opdracht handelde van kroonprins Mohammed bin Salman.

De krant Capital Gazette uit Anapolis in de staat Maryland werd vorig jaar het toneel van een aanslag toen een indringer vijf mensen op de redactie doodschoot. De Filipijnse journalist Ressa, die jarenlang werkte voor CNN, schrijft zeer kritisch over president Duterte. Haar hangt een gevangenisstraf van tien jaar boven het hoofd.

De journalisten Wa Lone and Kyaw Soe Oo werden in Myanmar veroordeeld tot zeven jaar celstraf wegens het in bezit hebben van geheime overheidsdocumenten over troepenbewegingen van het leger.

Time koos in 2017 #MeToo uit tot meest invloedrijke ‘persoon’. #MeToo is de sociale beweging die tot doel heeft seksuele intimidatie en seksueel misbruik openlijk aan de kaak te stellen.