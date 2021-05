Timber, Weghorst en Promes geselecteerd voor het EK, Bergwijn blijft thuis

Oranje tijdens een training voor het komende EK met Ruud van Nistelrooij.

Ook Teun Koopmeiners, Donny van de Beek, Quincy Promes en Cody Gakpo zijn door De Boer geselecteerd. Om uiteenlopende redenen was een selectie voor ieder van hen geen vanzelfsprekendheid. Van de Beek was dit seizoen wisselspeler bij Manchester United, Koopmeiners (AZ) en Gakpo (PSV) zijn net als Timber nieuwkomers in de selectie en Promes was dit jaar verwikkeld in een strafzaak, nadat hij in december werd aangehouden voor verdenking van betrokkenheid in een steekpartij. ‘Je bent onschuldig zolang je nog niet veroordeeld bent’, zei De Boer daarover in de persconferentie.

Naast Bergwijn en Hateboer zijn Marco Bizot, Jeremiah St. Juste, Kenny Tete, Rick Karsdorp, Tonny Vilhena en Anwar El Ghazi juist afgevallen.

Voor de 19-jarige Timber is de uitverkiezing de ultieme beloning voor een sterk eerste seizoen als profvoetballer. De centrale verdediger annex rechtsback speelde zich in de basis van Ajax, waarmee hij kampioen van de eredivisie werd en de beker won. Buiten drie wedstrijden vanwege een besmetting met het coronavirus, miste Timber in de tweede seizoenshelft geen minuut. Op het EK kan hij, net als Gakpo, zijn debuut maken voor het Nederlands elftal.

De Boer erkent in de persconferentie dat het ‘ongelooflijk snel is gegaan’ met Timber, maar zijn spel bij Ajax en in de trainingsstage van Oranje heeft indruk gemaakt op de bondscoach. ‘Ik denk dat wij hem heel goed kunnen gebruiken’, zei de bondscoach. ‘Ook omdat hij op meerdere posities uit de voeten kan.’

Daarnaast baart de selectie van Wout Weghorst opzien. Tot onbegrip van veel media en supporters riep De Boer de spits bij vorige selectiemomenten niet op, ondanks een succesvol seizoen voor zijn club VfL Wolfsburg in de Bundesliga. De bondscoach geloofde toen niet dat er plek was voor zowel Weghorst als de kopsterke Luuk de Jong.

Nu is De Boer een andere mening toegedaan, omdat hij vanwege het coronavirus niet de gebruikelijke 23, maar 26 spelers mag oproepen voor het EK. Bovendien wil hij tijdens het toernooi in verschillende systemen spelen. ‘Je kunt ze zelfs alle twee inzetten, als dat nodig is.’

Vooral voor Bergwijn was het missen van het toernooi een domper, zei De Boer. Buiten een aantal gemiste wedstrijden door blessures was de buitenspeler een basisspeler in de kwalificatiecyclus. Ook is hij als een van de weinige aanvallers actief in de Europese subtop, voor het Engelse Tottenham Hotspur. Daar kwam hij voornamelijk het laatste halfjaar weinig aan spelen toe. De Boer zette hem ook bij de laatste interlands weinig in.

Hateboer meldde zich zelf af voor het EK. De rechtsback van Atalanta Bergamo heeft zich moeten afmelden door een breukje in zijn voet, meldt hij tegen de Telegraaf. Hateboer leek op tijd fit, maar kreeg tijdens de Italiaanse bekerfinale tegen Juventus een ‘terugslag’, zegt hij. Het spelen van het EK zou volgens hem een 'te groot risico’ zijn.

De eerste groepswedstrijd van Nederland op het EK vindt plaats op 13 juni. Oekraïne is dan de tegenstander. Later treft Oranje ook nog Oostenrijk en Noord-Macedonië.