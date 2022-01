Tim Hofman laat, als hij onrecht ruikt, niet meer los. Een radicale aanpak die soms zijn tol eist

Tim Hofman Beeld Robin De Puy

Op zijn 22ste begon Tim Hofman (33) als gesjeesde student bij BNN University, het talentenklasje van de omroep. Hij maakte het tv-programma Spuiten en slikken, waarin presentatoren onder toeziend oog van deskundigen experimenteren met drugs en seks. Later volgden Je zal het maar hebben, over jongeren met een zeldzame aandoening of ziekte, Over mijn lijk, waarin hij jonge mensen volgt die ongeneeslijk ziek zijn, en Pak de macht, dat wereldwijde machtssystemen blootlegt. Er verschenen twee dichtbundels van zijn hand.

Sinds 2016 is Hofman het boegbeeld van BOOS, het onlineconsumentenprogramma van BNNVara, waarin hij ‘boze mensen onboos probeert te maken’. Die naam verwijst naar Bart de Graaff, de oprichter van BNN (Bart’s Neverending Network), die in de jaren tachtig en negentig met brutale vragen bekende Nederlanders aan de tand voelde in zijn kinderprogramma B.O.O.S. (Bart Omroep Organisatie Stichting).

Rechtvaardigheidsgevoel

BOOS kenmerkt zich door dezelfde radicale aanpak. In de begindagen van het programma bestreed Hofman klein onrecht dat jongeren was aangedaan. Gedupeerden waren belazerd met een kapotte scooter of Playstation, of lagen overhoop met een huisbaas die weigerde een goede internetverbinding te regelen. Hofman loopt onaangekondigd een gebouw binnen om verhaal te halen, achtervolgt boosdoeners door het trappenhuis en zet ostentatief zijn voet tussen de deur: ‘Doe nou niet zo kinderachtig, joh!’ Die werkwijze is niet zonder gevolgen: in een van de afleveringen brak Hofman zijn kaak door een klap van een Nijmeegse huisbaas.

‘Tim heeft een uitzonderlijk groot rechtvaardigheidsgevoel’, zegt Hubert van der Want, die een aantal jaar eindredacteur was bij BOOS. ‘Hij heeft het programma naar zijn hand gezet, zonder hem had het niet bestaan.’ De eerste BOOS-seizoenen zijn doorspekt met Tims taalgebruik en humor. Het idee om bij elke aflevering een confettikanon te laten ontploffen, tot ergernis van de betrokken huisjesmelker of Marktplaats-oplichter, kwam van hem.

De aversie tegen onrecht zat er al van jongs af aan in, weet Leon Zervos, oud-BOOS-collega en vriend van het eerste uur. ‘Op de middelbare school vormden Tim en ik een twee-eenheid die zich pertinent niet in een hokje voegde. We hielden van de eigengereidheid van Nirvana, en van Kurt Cobain. Die was bovendien feminist, wat in die tijd absoluut niet gangbaar was.’

Aan de hand van snelle montage, animaties, woordgrappen, bijnamen en geluidseffecten weet Hofman met BOOS een doelgroep te bereiken die de NPO met alle macht aan boord probeert te houden. ‘Tim voelt zijn generatie feilloos aan’, zegt Suzanne Kunzeler, netmanager van NPO 3. ‘Hij weet jonge mensen op een goede manier aan te spreken. Jongeren kunnen hun verhaal bij hem kwijt en vertrouwen hem.’

De achterban van BOOS groeide snel: sommige afleveringen werden meer dan een miljoen keer bekeken. Langzaam maar zeker werd de kolderieke toon serieuzer. Waar in 2016 nog clickbait-achtige video’s als ‘Politie wil Tim seksen en vrouw haat sensatie’ (in kapitalen) op YouTube verschenen, zijn de titels inmiddels feitelijker. De invloed van het programma werd groter. Zo werd mede dankzij de BOOS-documentaire ‘Terug naar je eige land’ het kinderpardon ingevoerd.

Je recht is je recht

‘BOOS werd een groter instrument dan we voorzien hadden’, zegt voormalig eindredacteur Van der Want. ‘Met een miljoenenpubliek is het niet meer verantwoord om kleine ondernemers aan te pakken. De kleinere problemen die we in het begin aankaartten, hebben plaatsgemaakt voor misstanden bij grotere instanties, zoals het LOI of CBR.’ Toch blijft de boodschap hetzelfde: je recht is je recht. En als je denkt dat je niet kunt winnen, dan kan het toch. ‘Tim benadert elke aflevering nog steeds met hetzelfde vuur als het allereerste item.’

Een levensstijl die soms tol eist. ‘Tim benadert zijn werk als topsport: hij richt zijn leven heel consistent in’, zegt Zervos. ‘Dat is alleen vol te houden als je een gigantische intrinsieke drijfveer hebt. En dat heeft hij: in de BOOS-appgroep wordt de hele dag gepraat, maar het is altijd Tim die op zaterdagavond om 11 uur met een screenshot van een artikel komt, met de boodschap dat we het daar maandag over kunnen hebben. Het vuur dat in hem brandt, gaat nooit uit.’

Nu brengt BOOS seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik bij talentenjacht The Voice of Holland aan het licht. De e-mail die de BOOS-redactie ter aankondiging van de aflevering naar RTL stuurde, trok al diepe sporen in de televisiewereld.

Bandleider Jeroen Rietbergen bekende en stapte op. Coach Ali B, tegen wie inmiddels twee keer aangifte is gedaan, ontkent alle aantijgingen aan zijn adres. Zangeres Anouk besloot de hele ‘corrupte bende’ achter zich te laten en per direct te stoppen als coach van het programma. En dat terwijl de bewuste aflevering donderdagmiddag pas op YouTube verschijnt.