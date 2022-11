Tim den Besten begon voor programma Timmyland een eigen land, ‘zoals kinderen dat zouden doen’

Tim den Besten in ‘Timmyland’. Beeld Hilde Harshagen

Een eigen land oprichten? Dat is een onbegonnen zaak in een wereld waarvan vrijwel elke centimeter land al geclaimd is. Toch leek het programmamaker Tim den Besten een interessant idee. Over die missie gaat de nieuwe jeugdserie Timmyland, vanaf zondag op NPO Zapp.

In de serie ontdekt den Besten wat erbij komt kijken als je de baas bent van je eigen land. In Timmyland is hij de leider en kan hij alles bepalen, maar hoe doe je dat? De politiek leider in spé gaat te rade bij politieke sleutelfiguren .

‘Ik begin mijn eigen land, maar doe dat op een manier waarop je dat als kind zou doen’, legt Den Besten uit. ‘We eten elke dag snacks en je mag geen saaie kleren dragen. Gaandeweg kom ik erachter dat ik eigenlijk een dictatuur aan het oprichten ben. Zo leren kinderen over het belang van democratie, maar dan op een fantasierijke en grappige manier.’

Tim den Besten met Koning Willem-Alexander in ‘Timmyland’. Beeld Hilde Harshagen

In de eerste aflevering gaat de leider van Timmyland op bezoek bij koning Willem-Alexander. ‘Een onwerkelijk en absurdistische ervaring’, aldus den Besten. ‘Je gaat via dat beroemde bordes omhoog waar een lakei je ontvangt. ‘Ik heb een afspraak met de koning’, zeg je dan. Ik deed natuurlijk alsof ik een land ging oprichten en als ervaren staatshoofd kon hij mij daar advies over geven.’

Ook premier Mark Rutte ontving de presentator, in het Torentje. ‘Dat was veel informeler. Na afloop hadden mijn team en ik het gevoel alsof we een weekendje weg zouden kunnen gaan Mark.’ Den Besten noemt nog een reeks mensen en organisaties die graag wilden meewerken. ‘Vera Bergkamp ontving ons in de Tweede Kamer, zangeres Froukje heeft voor ons een volkslied gemaakt, Eva Jinek presenteerde het Timmyland Journaal, en bij de Koninklijke Nederlandse Munt mochten we onze eigen Timmyland-munt drukken.’

De programmamaker hoopt dat volwassenen ook naar Timmyland zullen kijken. ‘Er zitten veel verwijzingen in naar de echte wereld. Het pak dat ik draag is bijvoorbeeld geïnspireerd op het uniform dat de Libische dictator Muammar Kadhafi altijd droeg. Het programma is een grote soep van verwijzingen naar de werkelijkheid die soms allervreemdst is.’

Timmyland (VPRO), vanaf zondag 13 november, 19.20 uur, NPO Zapp