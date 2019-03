Tikkeltje onwennig zetten de Forum-leden hun eerste stappen in het Groningse provinciehuis

‘Kun je het vinden?’, vraagt CDA-voorman Patrick Brouns. ‘Ik weet even niet meer waar ik zit’, biecht Bart van der Werf op. Het is donderdagochtend, bijna 9.30 uur. Zo meteen wordt de 34-jarige ict’er geïnstalleerd als fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Provinciale Staten van Groningen.

Gestoken in een beige pak is Van der Werf niet te missen, al had niemand ooit van hem gehoord. Zijn eerste optreden is in elk geval opgewekt, ambitieus en benaderbaar. Collega’s en camera’s weten hem te vinden. Die eersten zijn allervriendelijkst met hun felicitaties. Journalisten willen vooral graag weten hoe het zit met Forum en de gaswinning.

Want het wekte toch verbazing: de partij die als enige de gasbel in Groningen tot de laatste druppel wil leegpompen, knalde met vijf zetels de Provinciale Staten binnen. Van der Werf bevestigt het partijstandpunt nog eens. Al zegt hij erbij dat de baten terug moeten naar Groningen.

73 jaar

In zijn kielzog neemt Van der Werf nog vier heren mee de Staten in. Een van hen is Henk Marquart Scholtz, een oud-rechter en voormalig officier van justitie uit Haren. Inmiddels 73 jaar. Maar, zegt hij: ‘70 is het nieuwe 60. Ik was toe aan iets nieuws. Bovendien: het land gaat naar de bliksem.’

Dat komt later, voorlopig moet eerst de vergaderagenda worden vastgesteld. ‘Geen bezwaren?’ De blik van commissaris van de koning René Paas gaat naar de Forum-fractie op links. ‘Zo snel gaat dat hier.’

Paas heeft een paar tips voor de kersverse Statenleden. Hou elkaar heel, wees een beetje flexibel en probeer echt iets voor elkaar te krijgen. ‘Als je te rigide vasthoudt aan je verkiezingsbeloften, kom je niet tot resultaten’, zegt hij. En: ‘Benoemen wat er niet goed gaat is slechts de helft van het werk.’

De commissaris spreekt tot niemand in het bijzonder. Al bekent hij achteraf dat het hem zelf ook opviel dat hij regelmatig naar links keek. ‘Ik zocht de nieuwe gezichten en daar zaten er vijf bij elkaar.’

‘Een alleraardigst verhaaltje’, zegt Marquart Scholtz na de bloemen in de wandelgang. Want Forum is gekomen om orde op zaken te stellen. Op een telefoonschermpje van rechtenstudent en FvD-jongere Sjoerd gaat een fractieportret rond. Tegen de fractie-senior: ‘Je lijkt net Theo Hiddema!’

Jolig

De onwennigheid is van het jolige soort, zoals tijdens een eerste schooldag of een kennismakingskamp. ‘Had ik maar broodkruimels gestrooid!’, verzucht gewezen beroepsmilitair Eddy Kuiper als de Statengriffier door de krochten van het provinciehuis voorgaat naar wat de komende vier jaar de werkplek van de Forum-mannen zal zijn.

De heren van Forum voor Democratie op zoek naar hun fractiekamer in het Groningse provinciehuis. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

In de fractiekamerbunker blijkt Forum het CDA te verstoten uit hun hok. Een kratje bier met lege flesjes verraadt een campagnetijd met overuren. Met weinig succes: de christen-democraten gingen van 5 naar 3 zetels. Alleen in het meubilair hebben de heren van Forum nog enige keus. ‘Chesterfields?’, oppert Van der Werf. Een eigen koelkast zit er niet in, vanwege de beperkte elektriciteitsvoorziening. Marquart Scholtz: ‘Dan plaatsen we toch een extra windmolen!’

Het eerste inhoudelijke debat moet natuurlijk nog gevoerd worden. Maar voorlopig zijn dit eerder de new kids on the block dan bestormers van de Bastille. Tussen alle ernst overheerst de ironie.

In hun formuleringen lopen zijn Groningse volgelingen bij hun landelijk voorman Baudet in de pas. Marquart Scholtz wil de komende vier jaar onder meer strijden tegen wat hij ‘klimaatverdwazing’ noemt. ‘Het is een religie.’ Al wil de oud-rechter ook best zijn tanden zetten in het noodlijdende vliegveld in Eelde. ‘Ach, ik sta vijfde op de lijst, dus ik zal wel de laatste keus krijgen. Alleen chef paddentrek, daar pas ik voor.’