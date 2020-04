Tik digitaal een eitje met oma, stream de kerkdienst en laat je niet verleiden door de zon

Predikant Bernard van Verschuer spreekt tijdens een opname van de Paasdienst in de Laurenskerk, Rotterdam. Beeld EPA

Familie: op bezoek bij opa en oma?

‘Blijf thuis, ook tijdens het Paasweekend’, zei premier Rutte afgelopen dinsdag. ‘Als we nu niet volhouden, doen we alles teniet.’ Dit is wat ook gezondheidsdienst RIVM adviseert: ‘Blijf zo veel mogelijk thuis. Ontvang zo min mogelijk bezoek (maximaal 3 bezoekers) en houd dan 1,5 meter afstand tot elkaar. Ga niet op bezoek bij mensen van 70 jaar of ouder en mensen met een kwetsbare gezondheid.’

De ‘intelligente lockdown’ in Nederland wordt getypeerd door adviezen die ruimte laten voor de eigen verantwoordelijkheid. Maar een beroep op het gezond verstand schept ook onduidelijkheid. Kunnen we nu wel of niet bij elkaar op bezoek als we afstand houden? Of als we elkaar afwisselen in kleine groepen?

‘Zoek niet de grenzen op binnen het advies’, zegt een woordvoerder van het RIVM hierover. ‘Draai het liever om: wat kan ik maximaal bijdragen om te voorkomen dat het virus zich verspreidt? Het wordt mooi weer en we missen elkaar. Maar probeer dit op te lossen op een manier waarbij je de adviezen volgt: tik digitaal een eitje.’

‘Mensen vinden Pasen bijzonder. Maar waar trek je de grens?’, vraagt Andreas Voss, hoogleraar infectiepreventie aan de Radboud Universiteit zich af. ‘Het enige dat helpt is zo consequent mogelijk zijn. Vier het met het gezin, doe zo veel mogelijk digitaal.’ Dat de maatregelen helpen, is duidelijk. ‘De afgelopen weken gaat het hartstikke goed.’

Thuis paaseieren verven. Beeld BELGA

Kerk: vooral online

Gelovigen die de wederopstanding van Christus willen vieren, zullen dit veelal digitaal doen. Er zijn uitzonderingen: op Urk vinden bijvoorbeeld nog diensten plaats. Kerkelijke bijeenkomsten zijn namelijk toegestaan, met maximaal dertig aanwezigen. Vrijheid van godsdienst is in de Grondwet verankerd en daardoor kunnen kerkdiensten ook tijdens de coronacrisis niet worden verboden.

Christelijke koepelorganisaties hebben in overleg met minister Grapperhaus het advies uitgebracht zo veel mogelijk digitaal te doen en doen een ‘klemmend beroep’ om bezoekers tot een minimum te beperken. Op hun websites staan handleidingen om de gelovigen met een livestream te bereiken. Zondag wordt er op televisie ook een dienst (EO) en een mis (KRO-NCRV) uitgezonden.

Naar buiten: geef niet toe aan het verleidelijke weer

Het wordt mooi weer en dan gaat het al snel kriebelen om van het voorjaar te genieten. Toch is het niet de bedoeling om (langdurig) de hort op te gaan. ‘Ga niet picknicken en blijf thuis’, zei burgemeester van Amsterdam Femke Halsema. De grachtengordel wordt gesloten voor pleziervaart in de parken geldt streng toezicht. Dit gebeurt in de meeste steden.

Op een prachtige lentedag vermaakt Amsterdam zich langs de Amstel, omdat veel plekken in de stad beperkt toegangelijk zijn. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Verder worden dijkwegen dit weekend afgesloten en Staatsbosbeheer roept op om niet naar natuurparken te gaan. Rutte kondigde aan dat er streng gehandhaafd zal worden, met boetes die kunnen oplopen tot 400 euro.

‘Een van mijn grootste zorgen is dat nu het iets beter gaat, mensen de teugels laten vieren’, zegt hoogleraar Voss. ‘Maar het bewaren van afstand en het beperken van sociale contacten is nodig om het virus in te dammen. Er valt echt een mouw aan te passen dit weekend, ook zonder dat er hordes mensen op pad gaan zoals voor de lockdown.’