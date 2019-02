Tijdrekkende Theresa May stelt stemming over Brexit-akkoord opnieuw uit

De premier rekt de tijd in de hoop dat de Conservatieve brexiteers kort voor de deadline van 29 maart wel mee zullen stemmen, uit angst dat de Brexit anders helemaal niet doorgaat.

The Guardian meldde zondag dat voorzitter Donald Tusk van de Europese Raad bereid zou zijn om de Brexit tot 2021 op te schorten. In plaats van een overgangsperiode blijft het Verenigd Koninkrijk dan gewoon lid. De woordvoerder van Tusk ontkent het verhaal. Volgens hem hebben noch Tusk, noch de 27 andere EU-landen hierover gesproken.

May maakte het uitstel van de stemming bekend tijdens de vlucht naar het Egyptische Sharm el-Sheikh, waar de eerste Euro-Arabische top plaatsvindt. De Britse premier, vanwege haar geslotenheid weleens de Sfinx van Westminster genoemd, hoopt nog steeds dat Brussel haar tegemoet zal komen bij haar verlangen de Ierse backstop af te zwakken. Sinds de nederlaag in het parlement heeft ze echter amper vooruitgang geboekt. Het Lagerhuis voor een voldongen feit stellen is nu haar tactiek.

Twee weken extra

Deze machiavellistische benadering brengt het risico met zich mee dat het eiland zonder akkoord uit de EU valt, al heeft Mays EU-onderhandelaar Olly Robbins onlangs per ongeluk verklapt dat de Britse regering uiteindelijk liever uitstel aanvraagt dan een no-deal riskeert. Binnen haar kabinet proberen eurogezinde ministers het no-dealrisico uit te sluiten door deze week een amendement te steunen waarin staat dat uitstel zal volgen als het akkoord wederom niet door het Lagerhuis komt.

Waar zo’n kabinetsopstand in vroegere tijden zou hebben geleid tot een regeringscrisis, besloot May een oogje toe te knijpen en om de drie om geduld te vragen. Bij een no-deal zullen tien tot twintig bewindslieden opstappen, terwijl Conservatieve Lagerhuisleden de partij in dat geval dreigen te verlaten. May wil het parlement komende week nog twee weken extra de tijd vragen, vertelde ze Britse journalisten in het toestel van de Britse luchtmacht waarmee ze naar de Rode Zee vloog.

‘Sharm-offensief’

De Brexit staat daar niet op de agenda, maar May gebruikt de top voor een ‘Sharm-offensief’, in de hoop collega-leiders milder te stemmen. De eerste tekenen waren niet gunstig. Nog voor de ontmoeting had de Maltese premier Joseph Muscat gezegd dat de loyaliteit van zijn land, ondanks de historische band met de Britten, nu bij de EU ligt. Egypte roept pijnlijke associaties op voor Britse leiders vanwege de Suez-crisis van 1956, de nagel in de doodskist van het Britse wereldrijk.

Aan het ‘Sharm-offensief’ ging een kleine miskleun vooraf. Op bezoek in Slovenië had de Britse minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt, staand naast zijn ambtgenoot, het gastland gefeliciteerd met de lange tocht van ‘vazalstaat van de Sovjet-Unie tot moderne Europese democratie’, daarbij vergetend dat het Midden-Europese land deel had uitgemaakt van het Joegoslavië van Tito en sinds 1948 buiten de invloedssfeer van het Kremlin lag.