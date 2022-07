Tijdens Vierdaagse van drie dagen gaan 42 duizend wandelaars op jacht naar gladiolen

Wandelaars pakken water van een tuinsproeier mee bij Huissen. Ze liepen de eerste, afgelaste dag van de Vierdaagse op eigen houtje. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Ruim 42 duizend wandelaars verschijnen woensdag aan de start van de Nijmeegse Vierdaagse. Die duurt dit jaar vanwege de tropische hitte van dinsdag slechts drie dagen. In 2019 hadden nog ruim 47 duizend mensen zich ingeschreven om 30, 40 of 50 kilometer per dag te wandelen. En enkele duizenden meer wilden graag meedoen, maar het maximum aantal deelnemers was al bereikt. Toen in de jaren voor corona nog om een plekje geloot moest worden, viste eenderde van de potentiële debutanten achter het net. Dit jaar was loten niet nodig.

Tijdens de inschrijfperiode ging het coronavirus nog volop rond. Dit verklaart mogelijk het lagere aantal inschrijvingen. ‘Het vermoeden is dat mensen toch voorzichtig zijn geweest’, aldus een woordvoerder van de organisatie. Ook de leeftijdsopbouw kan meespelen bij het slinkende deelnemertal: zestigers zijn met bijna 10 duizend inschrijvingen het best vertegenwoordigd.

De woensdag is doorgaans de dag met de meeste uitvallers. Of dat ook zo is nu woensdag pas wordt gestart, is de vraag. Gemiddeld loopt een kleine 8 procent van de deelnemers de Vierdaagse niet uit. In 2006 werd de Vierdaagse vanwege tropische hitte na een dag afgelast. Vele honderden deelnemers waren toen al gestopt, twee lopers kwamen om het leven.

Tegenover iedere loper staan ruim acht bezoekers van de Vierdaagsefeesten in Nijmegen: in 2019 waren dit er 383 duizend. Waar bij de wandeltocht mannen in de meerderheid zijn (60,5 procent), trekken de Vierdaagsefeesten vooral vrouwen (56 procent). Een kwart van de feestgangers feestte in 2019 zeven dagen lang.