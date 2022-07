Tijdens het eerste Pride-feestje in Amsterdam Nieuw-West wordt de lhbtiq+-gemeenschap opeens zichtbaar

De lhbtiq+-gemeenschap in Nieuw-West leeft doorgaans een teruggetrokken bestaan. Beeld Joris van Gennip

‘Haal die vlag weg, kankerhomo’, kreeg Walter van Ruitenbeek te horen toen hij een paar weken geleden de regenboogvlag hees op een paal aan de Amsterdamse Sloterplas. Maar wat er daarna gebeurde, zo vervolgt de voorzitter van de lhbtiq+-organisatie Pink Nieuw-West, is eigenlijk noemenswaardiger. ‘Een vrouw die langsliep, zei: trek je er niets van aan, zij zijn in de minderheid. Twee meisjes riepen nog: wat een mooie vlag!’

Van Ruitenbeek was daar om foto's te maken voor de flyer. Daarop zou het openingsfeest van de Gay Pride in Nieuw-West worden aangekondigd, dat afgelopen vrijdag voor het eerst in dit stadsdeel werd gevierd. Bijzonder, dat zeker. Want op het gebied van homoacceptatie heeft het multiculturele stadsdeel een niet al te beste reputatie.

Anti-homoflyer

Neem deze plek, de Sloterplas: een populair recreatiegebied waar speedboten met paardenkracht over het water scheuren in een wolk van shisha- en barbecue-geuren. Ruim een jaar geleden werd hier nog een fototentoonstelling ter viering van het twintigjarige homohuwelijk beklad. Even verderop woedde brand in een studentenflat, als gevolg van regenboogvlaggen die (vermoedelijk met opzet) in de fik waren gevlogen. En in 2016 belandde er bij buurtbewoners een anti-homoflyer op de deurmat, die gold als waarschuwing voor de adoptie van kinderen door homostellen.

Tijdens het eerste publieke Pride-feestje in Nieuw-West is de bewustwording volop aanwezig, ook onder de buurtbewoners die spontaan komen aanwaaien. Beeld Joris van Gennip

Niet gek dus dat de aanwezigen op het Pride-feestje (ongeveer 175, volgens de politie) bij aanvang gespannen zijn, met name de sprekers die zo het podium zullen betreden. Ze zijn bang om bekogeld te worden, of uitgefloten.

Diezelfde angst voor incidenten, maakt dat de lhbtiq+-gemeenschap in dit stadsdeel doorgaans een teruggetrokken bestaan leeft. Het doel van vanavond: hun zichtbaarheid vergroten, want dat is een eerste stap richting acceptatie.

‘Vroeger ging ik nog wel eens verkleed over straat naar party's’, zegt Leo Vaasen, die al meer dan twintig jaar met zijn partner in Nieuw-West woont. ‘Maar dat is toch veranderd. Als ik afscheid wil nemen bij het station denk ik nu meer na of ik een kus geef. Je zult maar net de ‘verkeerden’ (hij kromt zijn vingers tot aanhalingstekens) tegenkomen.’

Beeld Joris van Gennip

Basisschoollerares Irina Vargas Rivera (40), een van de sprekers van vanavond, probeert altijd zo open mogelijk te zijn over haar biseksualiteit, vertelt ze. Ook tegenover haar leerlingen. Maar toen ouders er lucht van kregen dat ze tijdens de les aandacht wilde besteden aan Paarse Vrijdag, een dag in het jaar dat scholieren in paarse kleding naar school mogen om hun solidariteit met de lhbtiq+-gemeenschap te tonen, bleef een derde thuis. Toch ontstond er die dag ook een waardevol gesprek in de klas. ‘Een leerling zei: homo zijn, dat mag niet. Waarop een ander reageerde met: ja maar iemand slaan is nog erger.’

Homonota

Dat homoseksualiteit gevoelig ligt in Nieuw-West, ondervond de toenmalige stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch al in 2009. Zijn ‘homonota’, bedoeld om homoseksualiteit binnen de islamitische gemeenschap bespreekbaarder te maken, werd in de deelraad honend weggestemd door twee partijgenoten. Die vonden dat moslims door het beleidsplan ten onrechte in verband werden gebracht met homofobie.

Ruim dertien jaar later is er wat dat betreft niet gek veel veranderd, ervaart de huidige stadsdeelvoorzitter Emre Ünver. Maar net als voor Marcouch destijds, is dat voor hem juist een extra motivatie om het thema bespreekbaar te maken. Het stadsdeel organiseert onder meer bijeenkomsten (‘ongewone ontmoetingen’), waarbij groepen die elkaar in het dagelijkse leven nooit treffen bij elkaar komen. Onlangs was er een sessie met buurtjongeren en queers.

‘Een drag deelde eten uit’, zegt Ünver. ‘Toen een jongen aan de beurt was, trok hij uit reflex zijn bordje terug. Een andere jongen zei vervolgens: wat doe je, ze wil gewoon eten voor je opscheppen. Een paar minuten later gaf hij zijn bord terug. Ik zag de bewustwording voor mijn ogen voltrekken.’

Ontspannen

Tijdens het eerste publieke Pride-feestje in Nieuw-West lijkt die bewustwording al volop aanwezig, ook onder de buurtbewoners die spontaan komen aanwaaien. Ze babbelen er vrolijk op los met de agenten, die de hele avond werkeloos aan de kant staan. Een homostel dat eerst nog stijf naast elkaar zat, durft het inmiddels aan om elkaar te omhelzen.

‘Mooi toch, zouden ze vaker moeten doen’, zegt de 64-jarige Richard Mijnals, die al de hele dag ‘aan het chillen’ is bij het water. Volgens goede vriend George (‘draai de 17 om, dan heb je m’n leeftijd’) is het ‘hokjes denken’ typisch iets Nederlands. ‘Wij Surinamers kennen dat niet. Bij ons is iedereen welkom. Mijn neefje is homo, dat vindt de familie heel normaal.’

Beeld Joris van Gennip

‘Ik heb helemaal geen moeite met homo’s’, zegt ook een jongen even verderop. Hij komt net de Basic Fit uitgerold. Zijn ouders zijn geboren in Marokko, vertelt hij, en denken er net zo over. ‘Zolang het niet onder hun dak plaatsvindt, hebben ze er geen problemen mee.’ Maar als vervolgens zijn naam wordt gevraagd, om te vermelden in het artikel, slaat de paniek zichtbaar toe. ‘Dit mag echt niet in de krant. Ik houd dingen liever voor mezelf.’

De fotograaf, die namens de Volkskrant op het evenement aanwezig is, heeft een soortgelijke ervaring: als hij zijn camera richt op een gezin van Marokkaanse komaf dat vrolijk een box geeft aan dragqueen Grizolda, die zojuist een performance heeft gedaan, komt de vader dreigend op hem afgelopen. Als hij de foto niet meteen verwijdert, zal hij zijn camera in het water gooien.

Buitenwereld

‘Ja, de omgevingsdruk is een probleem’, beaamt Magdy Khalil, die met zijn stichting Sezo gevoelige thema’s, zoals homoseksualiteit, in Nieuw-West bespreekbaar probeert te maken. ‘Ouders kunnen er vaak nog mee leven als hun kind homoseksueel is, maar de druk om het voor de buitenwereld verborgen te houden is groot. Ik ken hartverscheurende verhalen van jongeren die een dubbelleven leiden, omdat ze verstoten worden als hun familie achter hun ware geaardheid komt.’

Toch is Khalil hoopvol: met de juiste benadering is verandering mogelijk, denkt hij. ‘Ik zeg wel eens: jullie vinden het toch ook niet leuk om gediscrimineerd te worden, waarom zou je dat een ander dan wel aandoen?’