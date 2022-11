‘Tijdens de ramadan is het zwaar om voor de Qatari te werken, dan staan ze ’s nachts op en willen ze eten’

Qatar drijft op arbeidsmigranten, ze zijn werkzaam in tal van sectoren. Tijdens het WK voetbal vertellen ze over hun ervaringen. Vandaag: Jovelyn Flores Del Mar (53), die lange dagen maakte als huishoudster.

‘Ik ben vijf jaar huishoudster geweest in Qatar, tussen 2007 en 2012. Ik had dat werk al eerder gedaan in Singapore en Koeweit, omdat ik als jonge weduwe geld moest verdienen voor de opvoeding van mijn zoon Daniel, die bij mijn ouders woonde. Ik werkte in Qatar voor een alleenstaande lerares. Toen haar schoonzus stierf gaf ze mij door aan haar broer, een politieagent met vijf kinderen. In dat huis werkte al een Ethiopische hulp, Nafiza, met wie ik een kamer deelde. Ik werd de kok, omdat Nafiza volgens hen niet kon koken. Ik was ook kinderoppas, maar dat stelde niet veel voor, want de kinderen waren al wat ouder.

‘We werkten elke dag van 6 uur ’s ochtends tot 9 uur ’s avonds. Zwaar werk, vooral tijdens de ramadan, als de Qatari om middernacht opstaan en willen eten. Het uitzendbureau in Manilla had beloofd dat we één dag in de maand vrij zouden krijgen, maar dat stond mijn werkgever niet toe. Het beleid in Qatar was veranderd, zogenaamd, het hing voortaan van je baas af.

‘Mijn paspoort moest ik meteen in het begin inleveren bij mijn werkgever. Ze houden het in bewaring omdat ze bang zijn dat je ervandoor gaat naar een andere baas. Ik vond dat niet zo erg. Als er iets was geweest, als mijn baas me bijvoorbeeld had geslagen, was ik naar de Filipijnse ambassade gegaan. Dat was me door het uitzendbureau en door vriendinnen aangeraden. Ik kwam nooit buiten, behalve om het vuilnis buiten te zetten, en dan moest ik meteen weer naar binnen.

‘Ik verdiende in Qatar omgerekend 20.000 pesos (zo’n 343 euro) in de maand, plus kost en inwoning, 5.000 pesos meer dan mijn Ethiopische collega. Afrikaanse vrouwen werkten volgens mijn baas niet zo goed. Filipijnse huishoudsters krijgen overal in het Midden-Oosten de beste salarissen. Volgens de Qatari zijn wij harde werkers, veroorzaken we nooit problemen en ruiken we lekkerder dan Afrikaanse of Indonesische vrouwen, omdat we driemaal daags baden.

‘In Qatar heb ik destijds niets gemerkt van de voorbereidingen en de bouwactiviteiten voor het WK. Wij zaten zoals ik al zei altijd binnen. Dat is vrij normaal in ons werk, dat je de hele tijd thuis bent, met alleen de tv als afleiding. Ik mocht naar Western Union in de stad als ik geld moest sturen naar mijn zoon, maar moest daarna meteen weer terug. Ik accepteerde dat gewoon. Het was buiten ook veel te heet. Ik was ondanks alles gelukkig in Qatar, omdat ik van mijn baas een mobiele telefoon mocht hebben en kon videobellen met mijn zoon.

‘Na Qatar heb ik nog een paar jaar in Koeweit gewerkt, maar het ging steeds slechter met mijn zoon, die aan de drugs was geraakt. In 2014 ben ik daarom naar huis gekomen. Het is gelukkig goed met hem gekomen, hij is clean en bekeerd. Als ik nu weer een aanbod uit Qatar zou krijgen, zou ik het niet meer doen. Ik werk in een Korean milk tea shop. Ik verdien minder dan vroeger, maar het is genoeg. Mijn zoon werkt als chauffeur. Soms heb ik weleens spijt dat ik in Qatar ben gaan werken, omdat Daniel in die tijd afhaakte op school. Ik werkte alleen maar om mijn zoon een goede toekomst te geven, en daarin heb ik gefaald.’